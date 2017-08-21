«Яндекс» и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов

«Яндекс» и Uber 18 августа подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) об объединении бизнесов в России, сообщило ведомство в понедельник.

В случае совершения сделки у потребителей будет доступ к обоим сервисам, отмечает ФАС. «Кроме того, произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн заказа такси на территории Российской Федерации и расширение спектра инновационных решений в области логистики», - сообщили в ведомстве.

В июле стало известно, что Uber и «Яндекс.Такси» объединят бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Партнеры инвестируют в капитал новой компании $100 млн и $225 млн. Деньги пойдут на развитие технологий, маркетинг и региональную экспансию, уточнял представитель «Яндекса». Всю компанию партнеры оценивают в $3,7 млрд. У российского поисковика будет контроль – 59,3%, Uber получит 36,6%, сотрудники – 4,1%. В объединенную компанию войдет и сервис по доставке еды UberEats. Возглавит новую компанию гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.