Росавиация опровергла данные об отзыве свидетельств у 5000 пилотов

В Росавиации прокомментировали информацию о том, что 5000 человек могут лишиться пилотских свидетельств из-за того, что они прошли обучение по утратившей силу программе подготовки.

Ранее в России действовала программа обучения пилотов от 2006 г., однако в августе Росавиация признала ее утратившей силу и утвердила новую.

«Подготовка пилотов, осуществлявшаяся на период действий «старых» программ до августа 2017 г., является легитимной, никаких оснований для аннулирования пилотских свидетельств нет», – подчеркнули в Росавиации.

В ведомстве отметили, что «решение об утрате силы ранее утвержденной программы подготовки коммерческих пилотов не может создать кризис в отрасли, связанный с подготовкой коммерческих пилотов, и не является основанием для аннулирования ранее выданных свидетельств».