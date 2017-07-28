В Росавиации назвали преувеличенными данные об уволившихся пилотах

По данным на конец 2016 г., в китайских авиакомпаниях работало около 80 российских пилотов, сообщили в Росавиации. Так в ведомстве отреагировали на сообщения СМИ о том, что из российских авиакомпаний уволилось 300-400 пилотов, они якобы перешили работать в страны Азии.

«По информации, которой мы располагаем от Китайской ассоциации воздушного транспорта, на конец 2016 г. в китайских авиакомпаниях работал 81 пилот из России. То есть распространенная ранее информация о трех-четырех сотнях российских пилотов, ушедших только за последнее время работать в КНР и страны Юго-Восточной Азии, не соответствует реальному положению дел, а цифры преувеличены», - заявили в Росавиации (цитата по «РИА Новости»).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Росавиацию сообщала, что с 2015 г. из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов. Пилоты жалуются на резкое падение зарплаты из-за разницы валютных курсов, чем объясняется массовый переход летчиков в азиатские авиакомпании.