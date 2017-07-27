«Коммерсантъ»: Авиакомпания «Россия» борется с утечкой кадров за рубеж

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» ищет способы остановить утечку кадров за рубеж, пишет «Коммерсантъ». Авиакомпании России потеряли уже 300 командиров воздушных судов и инструкторов, отдавших предпочтение китайским и азиатским работодателям, отмечает издание. В авиакомпании «Россия» признали «незначительный дефицит летного состава», который может сказаться и на формировании маршрутной сети. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько просил авиакомпанию проинформировать о количестве уволившихся для выезда на работу за рубеж пилотов с начала 2015 г. до 1 июня 2017 г. Параллельно Росавиация перестала отвечать на запросы КНР о валидации российских пилотских свидетельств.

Проблеме утечки кадров было посвящено специальное совещание, прошедшее в компании на прошлой неделе, отмечает издание. Ее участники договорились проанализировать уволенный летный состав «в соответствии с их подготовкой на определенный тип воздушного судна», а также составить список пилотов, которые, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, одновременно работают за рубежом. Данные об уволенных пилотах, летающих на Boeing 737 и 767, должны быть переданы «в службу развития персонала для привлечения летного состава». В «России» говорят, что намерены инициировать разработку механизма временного приостановления действия летных свидетельств на время ухода пилотов с работы по семейным обстоятельствам, если они не увольняются из компании.

Также руководство «России» намеревалось обратиться к авиационным властям Бермудских островов, где зарегистрирована большая часть гражданской иностранной авиатехники, эксплуатируемой в нашей стране. Планировалось попросить не подтверждать валидацию пилотских свидетельств российских пилотов. На Бермудах, как и в Ирландии, действует договор о валидации пилотов. Однако она завязана на авиакомпании – уход с работы означает потерю валидации и удаление из соответствующих списков. Гендиректор гражданских авиационных властей Бермуд Томас Данстен рассказал изданию, что у его ведомства есть полномочия признавать лицензии пилотов стран - членов ИКАО, но с Россией подписано отдельно соглашение, по которому лицензии подтверждают российские авиавласти.

В пилотской среде утверждают, что «регистрация самолета содержит в том числе информацию о летном составе, который его эксплуатировал». А «поскольку сейчас китайская сторона не может получить ответа от российских властей на запросы о пилотах, ей приходится обращаться к властям Бермуд, где данные о летном составе самолета той или иной авиакомпании хранятся несколько десятков лет», поясняет источник.

Основной причиной ухода пилоты называли плохие условия труда и разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Дефицит пилотов в России совпал по времени с «зашкаливающим ростом пассажиропотока». За январь-июнь рост перевозок в России составил 21,5%, до 46,2 млн человек, а на международных рейсах – 37,6%