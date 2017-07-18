S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» перестало предоставлять авиакомпаниям и международным информационным системам метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов Евгений Разумный / Ведомости

На прошлой неделе ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» перестало предоставлять авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen) метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании «Сибирь» (вместе с авиакомпанией «Глобус» входит в S7 Group – крупнейшего частного игрока) Владимир Объедков. Количество таких аэропортов критическое, хотя в большей степени это коснулось локальных аэропортов, добавляет топ-менеджер. Компания рассматривает возможность отменить рейсы по ряду направлений, продолжил Объедков.

Проблема есть, подтвердили два менеджера «Уральских авиалиний» (вторая крупнейшая частная авиакомпания). «Авиаметтелеком» для международного распространения готовит только сводки погоды по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. «Уральские авиалинии» с ФГБУ не работают с 2012 г. и получали всю информацию от SITA. Теперь ее количество сильно ограничено, объяснил один из собеседников.

Свои действия «Авиаметтелеком» объясняет тем, что его услуги не оплачиваются, говорит Объедков. Но по приказу Минтранса с 24 марта плата за метеорологическую информацию включена в состав аэронавигационных сборов, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения (Госкорпорация ОрВД). А та потом сама оплачивает работу ФГБУ. Платить «Авиаметтелекому» у авиакомпаний теперь нет юридических оснований, эти платежи нельзя было бы отнести на расходы и это означало бы двойную оплату услуг, продолжает Объедков. Между тем «Авиаметтелеком» выставил S7 счета с 24 марта на десятки миллионов рублей.

Цена прогноза 3,8 миллиарда рублей заплатили российские авиакомпании в 2016 г. за метеообеспечение, в 2013 г. было 2,3 млрд руб. – у нас в стране нет такой инфляции, заявил в апреле на заседании подкомиссии РСПП по авиации замдиректора департамента гражданской авиации Минтранса Андрей Шнырев

«Авиаметтелеком» предоставлял информацию на этапе подготовки к полету, ее отсутствие – нарушение правил предполетной подготовки. Во время полета экипаж получает информацию о погоде от Госкорпорации по ОрВД, говорит Объедков. На основе предварительного прогноза диспетчер рассчитывает маршрут рейса, запасной аэродром, от этого зависит количество топлива – все это обеспечивает максимальную безопасность, добавляет менеджер «Уральских авиалиний». Без этой информации работать тяжело. Но пока компания справляется и отменять рейсы не планирует, продолжает собеседник.

Гендиректор «Авиаметтелекома» Марина Петрова и представитель Госкорпорации ОрВД говорят, что сводки погоды по-прежнему надо оплачивать «Авиаметтелекому». По словам Петровой, кроме S7 и «Уральских авиалиний», все авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», заключили договоры с ФГБУ и получают от него метеорологическую информацию. Список аэропортов, по которым сводки предоставляются для международного обмена, был скорректирован Минтрансом. Ранее он был слишком широким, получалось, Россия нерачительно относилась к своей информации, объяснила Петрова.

Представитель «Аэрофлота» на запрос «Ведомостей» не ответил. «Нам пришлось заключить договор с «Авиаметтелекомом», так как, несмотря на приказ Минтранса, полномочия по предоставлению сводок в госкорпорацию не были переданы», – говорит топ-менеджер другой авиакомпании, подконтрольной государству.

«На совещании у замминистра транспорта Валерия Окулова 7 июля мы заявили, что в августе все-таки разорвем договор с «Авиаметтелекомом», так как должны получать сводки из госкорпорации. В ответ Окулов разослал письма всем авиакомпаниям с просьбой договоры не разрывать», – возмущен топ-менеджер крупной авиакомпании.

Представитель Минтранса на запрос «Ведомостей» не ответил. «Услуги «Авиаметтелекома» обходятся в разы дороже, чем SITA, ими пользуются небольшие авиакомпании, у которых нет бюджета на информационные технологии, или крупные перевозчики для нескольких небольших аэропортов. Нам же акционер поставил задачу эти расходы сократить», – говорит менеджер «Уральских авиалиний».