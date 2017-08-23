«Коммерсантъ»: Около 5000 пилотов могут лишиться свидетельств по решению Росавиации

Учебные программы подготовки пилотов коммерческой авиации, одобренные до 1 января 2016 г., будут аннулированы, пишет «Коммерсантъ». Это следует из телеграммы ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации. В ней говорится об отмене распоряжения Росавиации от 2006 г., утверждавшего программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях.

В результате свидетельств могут лишиться около 5000 действующих пилотов — выпускников частных и государственных училищ. В их числе Красный Кут, Бугуруслан, Сасово. В России есть начальная подготовка пилотов в рамках среднего или высшего образования, которая проводится по федеральному госстандарту, а также дополнительная профессиональная переподготовка. Первая проводится в основном на базе шести центров - вузов в Петербурге и Ульяновске (обучение ведется пять лет) и училищ (два года десять месяцев). Стоимость обучения пилота составляет 2–3 млн руб. за весь период, включая летный модуль в 150 часов. Частные училища специализируются на профессиональной переподготовке, но могут и учить пилотов с нуля.

До 2016 г. действия Росавиации не вызывали вопросов. За несколько лет ведомство отозвало у пилотов около 400 лицензий.

В августе 2016 г. истек срок действия сертификата Челябинского училища, и Росавиация отказалась его продлевать и даже пыталась полностью остановить его учебные программы, обращаясь в Уральскую транспортную прокуратуру, Ространснадзор, Рособрнадзор и даже к ректору партнерского вуза ЮУрГУ. Однако среднее и дополнительное образование людей без летной подготовки ведется на основании лицензии министерства образования Челябинской области. Училище выдает диплом и присваивает квалификацию. Однако свидетельство авиаспециалиста выдает Росавиация по итогам тестов.

Пилоты еще в мае обращались в ICAO, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Они рассказали, что ведомство «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы», аннулировало свидетельства сотен авиаспециалистов. Протестующие полагают, что, проводя карательную политику, Росавиация пытается отвлечь внимание от своих упущений. Так, по итогам расследования катастрофы самолета Boeing 737 в Казани в 2013 г. выяснилось, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа и неправомерная сертификация командира.