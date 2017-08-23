Глава Башкирии считает решение суда по иску «Роснефти» к АФК «Система» справедливым

Решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» к АФК «Система», взыскавшего с корпорации 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти», является справедливым, такое мнение ТАСС высказал глава республики Рустэм Хамитов.

«Мы оцениваем решение суда положительно, позитивно для республики. Защищены права акционеров, в том числе республики (владеет пакетом 25% + 1 акция "Башнефти". - Прим. ред.). Поэтому в целом воспринимаем решение суда положительно, считаем, что оно справедливо. Вместе с тем нам нужно еще получить решение суда, посмотреть аргументацию, изложенную в этом документе. После этого мы еще дополнительно выскажем свою позицию, но в целом мы удовлетворены сегодняшним решением», - сказал он.

Арбитраж Башкирии в среду частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» и «Система-инвесту», взыскав с ответчиков 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти». Решение в законную силу не вступило.