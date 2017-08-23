Арбитражный суд Башкирии завершил рассмотрение по существу дела «Роснефти» и «Системы»

Арбитражный суд Башкирии завершил рассмотрение по существу дела «Роснефти» и АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Об этом сообщила судья Ирина Нурисламова.

«Все выступили, кто хотел. Правом реплики все воспользовались. Суд объявляет рассмотрение дела по существу законченным и удаляется для принятия решения в совещательную комнату», - сказала она.

В деле около 50 томов. Сегодня суд завершил стадии исследования доказательств, прения сторон и последующих реплик.

Истцы просят суд удовлетворить их требования в полном объеме, ответчики по-прежнему настаивают на отсутствии убытков в результате реорганизации «Башнефти» в 2014 г. и, следовательно, выступают против удовлетворения исковых требований.