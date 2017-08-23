АФК «Система» попросила о новой отсрочке суда по иску «Роснефти»

23 августа АФК «Система» в очередной раз попросила Арбитражный суд Башкирии отложить судебное разбирательство по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. Как передает ТАСС, это ходатайство представитель АФК подал в самом начале заседания. Неделю назад «Система» просила отложить процесс на месяц, чтобы ее юристы успели изучить все документы, которые истцы просили приобщить к делу, суд дал им только неделю времени.

На этот раз представитель АФК попросил отсрочки в связи с тем, что заявленный «Системой» 8 августа отвод судье Ирине Нурисламовой не был рассмотрен. По его словам, это означает, что сейчас «дело рассматривается в незаконном составе». В АФК считают, что слушание дела в арбитражном суде республики невозможно до рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы на определение от 16 августа об отказе в передаче дела в другой арбитражный суд.