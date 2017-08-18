Суд отложил на неделю разбирательство «Роснефти» и АФК «Системы» на 170,6 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии отложил на 23 августа рассмотрение иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Решение принято по ходатайству ответчика. Представитель «Системы» просил отложить разбирательство на месяц.

Он объяснял, что АФК нужно время на изучение дополнительных документов общим объемом около 2000 страниц, которые «Роснефть» представила суду и попросила приобщить к делу. «Мы полагаем, что не можем быть лишены возможности изучить данные документы, подготовить мотивированные возражения, которые, я уверен, у нас будут, - цитировал его ТАСС. - Не имеем другой возможности, кроме как ходатайствовать об отложении судебного разбирательства <...> на месяц».

10 августа «Система» просила отложить заседание до окончательного решения судьбы ходатайства АФК о передаче дела в другой суд. На это представитель «Роснефти» заявил, что не видит оснований для переноса разбирательства: «Ответчики хорошо подкованы и могут составить еще около 20 необоснованных ходатайств».

Юристы «Роснефти» не раз уже заявляли, что ответчик пытается тянуть время.