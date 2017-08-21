Суд отложил на 26 сентября рассмотрение иска АФК «Системы» к приставам

Арбитражный суд Москвы отложил на 26 сентября рассмотрение иска АФК «Системы» против судебных приставов, наложивших арест на дивиденды с акций МТС, «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК) и «Медси» в рамках обеспечения иска «Роснефти» на 170,6 млрд руб.

«Отложить на 26 сентября на 10:30 в связи с неоповещением третьих лиц», - сообщила судья.

Ранее по ходатайству «Роснефти» были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник «Медси» и 90,47% акций БЭСК.

Всего, по оценке аналитиков Газпромбанка, «Система» может недополучить 17-18 млрд руб. дивидендов в 2017 г. из-за наложения судом ареста на принадлежащие ей акции МТС, «Медси» и БЭСК в качестве обеспечения требований по иску «Роснефти».

В июле АФК «Система» обратилась в Генпрокуратуру, Минюст и ФССП с просьбой провести проверку законности наложения запрета на получение дохода по арестованным судом акциям. По мнению «Системы», приставы самостоятельно ввели дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом.