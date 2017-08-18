Леонтьев: АФК рассчитывает на внесудебное решение по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей

АФК «Система» ходатайствовала об отсрочке на месяц судебного разбирательства по иску «Роснефти» и «Башнефти» на 170,6 млрд руб., так как рассчитывает «на внесудебное решение», считает пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он сказал это ТАСС. «Я думаю, что единственная тактика, которую применяет АФК "Система" в судебном процессе, - это дискредитация, с одной стороны, и, с другой стороны, бесконечное затягивание процесса, смыслом которого является дождаться какого-то внесудебного решения вопроса. Вот, что я по этому поводу думаю», - ответил он на просьбу о комментарии.

Представитель АФК просил отложить разбирательство на месяц, чтобы юристы «Системы» могли изучить 2000 страниц документов, которые «Роснефть» просила приобщить к делу. Суд отложил процесс только до 23 августа.