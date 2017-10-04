«Газпром нефть» открыла на шельфе Сахалина крупное месторождение нефти

«Газпром нефть» открыла на Аяшском участке, расположенном на шельфе Сахалина, крупное месторождение нефти. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» предправления компании Александр Дюков.

По оценкам, геологические запасы данного месторождения превышают 250 млн т - это крупные запасы, отметил он. Однако, добавил Дюков, сперва необходимо завершить геологоразведочные работы и подготовить проект освоения месторождения, после этого можно будет говорить об объемах добычи. «Но уже сейчас можно говорить об извлекаемых запасах в размере 70-80 млн т. Это значит, что на пике, на полке мы сможем добывать 5-6 млн т на данном месторождении», - отметил он.

«Развитие шельфовых активов "Газпром нефти" остается стратегическим приоритетом компании. Мы продолжаем освоение и изучение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле. Открытие крупного месторождения в Охотском море доказывает востребованность нашего опыта и позволяет по-новому оценить перспективы развития шельфовых проектов», - приводятся в сообщении компании слова Дюкова.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью проекта «Сахалин-3». Участок расположен рядом с открытыми месторождениями проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».