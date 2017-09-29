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Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Мины вместо нефти

«Газпром нефть» отказалась от месторождения Халабджа

Участок с запасами около 91 млн т нефти расположен в труднодоступном месте, к тому же в районе остались минные поля со времен войны

«Газпром нефть» отказалась от планов развития месторождения Халабджа в Иракском Курдистане, сообщил гендиректор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров в интервью журналу «Нефтекомпас». Месторождение Халабджа проверяли в прошлом году, после геолого-разведочных работ компания увидела признаки газового месторождения (предположительные запасы – 91,4 млн т нефтяного эквивалента). Но месторождение находится в горной местности на высоте 2000 м, там «почти полностью отсутствует любая инфраструктура», «со времени последних боевых действий остались минные поля», признал Петров. По его словам, «чтобы снять существующие геологические неопределенности, необходимы существенные инвестиции». Все это создает высокие риски, компания оказалась не готова их нести, а правительство Иракского Курдистана поддержало решение вернуть лицензию.

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