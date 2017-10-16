«Роснефть» вложит в рост добычи на Самотлоре 35 млрд рублей вычета по НДПИ

«Роснефть» инвестирует в рост добычи вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения. Как передает ТАСС, министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам, что этот вычет по НДПИ в размере 35 млрд руб., который планируется предоставить «Роснефти» на 10 лет с 2018 г., равен заявленным компанией инвестициям в рост добычи на этом месторождении.

Законопроект о введении нового налогового режима для нефтяников уже готов, отметил министр. В нем речь идет о ежегодном снижении НДПИ для подддержки Самотлорского месторождения. Он добавил, что обсуждал вопрос Самотлора с руководством «Роснефти».

«В чем особенность Самотлора? Большая обводненность – 95%. Для того чтобы продолжать добычу нефти в этом месторождении со сложными условиями добычи, действительно нужны преференции. Мы посмотрели объемы инвестиционных затрат, которые необходимо осуществить компании для того, чтобы увеличить объем добычи в этом выработанном и сложном с точки зрения добычи месторождении. Это оказалось определенной суммой – 35 млрд руб. нам компания назвала как необходимый объем инвестиций для продолжения и увеличения добычи», – сказал Силуанов.

По словам министра, рассматривались и другие варианты поддержки «начиная от предложения "Роснефти" 50% льготы по НДПИ до включения этого месторождения в эксперимент по налогу на дополнительный доход», но в итоге договорились о налоговом вычете. «Такой обводненности, как в данном случае, нет больше ни у кого. Поэтому в результате договорились, что в объеме тех инвестиций, которые компания будет осуществлять, 35 млрд [рублей], мы дадим вычет из НДПИ. Такой законопроект подготовлен, думаю, что правительство его поддержит», – сказал министр.

В обмен на налоговую поддержку «Роснефть» при этом примет на себя расширенные инвестиционные обязательства в части долгосрочного увеличения объемов добычи на месторождении, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры.