«Роснефть» получит от правительства льготу на 350 млрд
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Роснефть» и Минфин договорились о снижении налоговой нагрузки для одного из главных месторождений компании – Самотлорского (приносит 10% добычи), следует из заявлений Минфина и госкомпании. Министерство до 15 октября 2017 г. представит законопроект «по предоставлению инвестиционных стимулов месторождению в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. на срок 10 лет». Планируется, что изменения вступят в силу с января 2018 г.
«Роснефть» сэкономит 350 млрд руб., а взамен обещает увеличить инвестиции в Самотлор. Уже на ближайшем совете директоров компания планирует утвердить «расширенные инвестиционные обязательства», долгосрочное увеличение добычи, создание новых рабочих мест, «рост доходной базы государства и развитие региональной инфраструктуры». По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, это должно компенсировать понижение НДПИ.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}