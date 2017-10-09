«Роснефть» получит от правительства льготу на 350 млрд

Взамен компания обещает увеличить инвестиции в одной из своих крупнейших месторождений

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Самотлор добыл льготы

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«Роснефть» хочет увеличить добычу на Самотлоре, пока она падает Самотлорнефтегаз

«Роснефть» и Минфин договорились о снижении налоговой нагрузки для одного из главных месторождений компании – Самотлорского (приносит 10% добычи), следует из заявлений Минфина и госкомпании. Министерство до 15 октября 2017 г. представит законопроект «по предоставлению инвестиционных стимулов месторождению в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. на срок 10 лет». Планируется, что изменения вступят в силу с января 2018 г.

«Роснефть» сэкономит 350 млрд руб., а взамен обещает увеличить инвестиции в Самотлор. Уже на ближайшем совете директоров компания планирует утвердить «расширенные инвестиционные обязательства», долгосрочное увеличение добычи, создание новых рабочих мест, «рост доходной базы государства и развитие региональной инфраструктуры». По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, это должно компенсировать понижение НДПИ.