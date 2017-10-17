Бизнес

Новости

Nordwind оштрафована за задержки рейсов

Компания «Северный Ветер» (авиакомпания Nordwind) оштрафована на 100 000 руб. из-за задержек рейсов с 16 июня по 3 августа 2017 г. Об этом рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб. и в виде предупреждения», - уточнили в ведомстве.

Ранее прокуратура выявила нарушения и возбудила два административных дела «в отношении ООО "Северный Ветер" и его гендиректора по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией)».

С 16 июня по 3 августа перевозчик задержал 33 рейса более чем на два часа.

Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов