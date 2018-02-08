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Полиция прокомментировала вызов на допрос основателя «Додо пиццы»

Главное Управление МВД по Москве сообщило, что расследует два уголовных дела о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в сети пиццерий (ч. 5 ст. 228.1 УК). Ведомство не уточняет название сети, а лишь упоминает, что владельца сети пиццерий допросили в качестве свидетеля в отделении Южного Медведково 7 февраля. Ранее владелец и основатель сети «Додо пицца» Федор Овчинников рассказал на своей странице в Facebook, что его вызывали на допрос в отделение Южное Медведково.

МВД сообщило, что в ноябре 2017 г. и в январе 2018 г. в московской пиццерии, расположенной на проезде Дежнева, обнаружили пакеты с наркотическим средством. По словам Овчинникова, сразу после вызова на допрос он связался с управляющим пиццерии. Тот ему подтвердил, что в пиццерии один из сотрудников нашел наркотические вещества, после чего управляющий вызвал полицию, отмечает Овчинников.

«Юридически я не имел отношения к этой пиццерии, так как она принадлежала и управлялась нашим партнером-франчайзи», - написал Овчинников. При этом ранее он отмечал, что следователь и оперуполномоченный разговаривали с ним «крайне агрессивно». По факту сообщения о якобы неэтичном общении со стороны сотрудников полиции проводится проверка, говорится в сообщении МВД.