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Основатель «Додо пиццы» рассказал о допросе по делу о наркотиках в заведениях сети

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в сети «Додо пицца», сообщил на своей странице в Facebook основатель сети Федор Овчинников по итогам допроса в ОВД по району Южное Медведково. Предприниматель проходит по делу в качестве свидетеля.

«Поступило заявление от некой Прониной Е. В. о том, что под прикрытием сети пиццерий я и наш партнер-франчайзи в Москве занимаемся распространением наркотических средств. Поставки идут из Латинской Америки. Для этого я постоянно езжу за границу, где у нас работают пиццерии для прикрытия. В заявлении, как сказал следователь, был указан мой мобильный телефон», – рассказал Овчинников.

Как удалось выяснить предпринимателю из документов, заявление 1 ноября было подано в ФСБ, а 9 ноября его перенаправили в ГУВД. При этом, по словам Овчинникова, сотрудники одной из московских пиццерий «Додо пиццы» нашли в туалете «закладку» запрещенных препаратов и вызвали полицию 23 ноября.

По данным полиции, «закладки» нашли в нескольких пиццериях московского партнера-франчайзи «Додо пицца», отметил Овчинников. По этому факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 228.1 п. 5 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах».

«Федор Владимирович, почему же вы, являясь генеральным директором “Додо пиццы”, не знаете, что у вас в сети осуществляется сбыт наркотиков?» – пересказал вопрос следователя Овчинников. «Мы поправляли: «не сбыт», а просто некая «закладка», которую обнаружили в одном известном мне случае сами сотрудники пиццерии». Овчинников на допросе также подчеркивал, что не имеет юридического отношения к операционной деятельности франчайзинговых пиццерий.

«Собственно, весь допрос заключался в установке моей связи с пиццерией в Медведково, а также моих отношений с партнером-франчайзи, владеющим пиццериями в Москве. Например, следователя интересовал вопрос, сколько раз в месяц я звоню нашему партнеру, поздравляю ли с днем рождения»,– указывает бизнесмен.

Овчинников намерен написать заявление о клевете, найти Пронину и освещать все детали процесса. «Хочу пожелать всем предпринимателям не попадать в подобные ситуации, а если попали, не идти на компромиссы, быть открытыми, только так мы можно что-то поменять», — подчеркнул он.