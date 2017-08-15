Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: «Додо пицца» надеется на фудкорт

«Додо пицца» идет на фудкорты

Сеть пиццерий хочет активно развиваться в торговых центрах, чтобы обогнать конкурентов и повысить узнаваемость

Сеть пиццерий «Додо пицца» до конца 2018 г. отменит роялти для тех франчайзи, которые будут открывать ее заведения на фудкортах в торговых центрах, рассказал основатель компании Федор Овчинников на встрече с ее сотрудниками. Видео оттуда он опубликовал на своей странице в Facebook. Паушальный взнос за текущий год для таких партнеров был отменен ранее, добавил он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике