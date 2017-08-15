Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: «Додо пицца» надеется на фудкорт
«Додо пицца» идет на фудкорты
Сеть пиццерий хочет активно развиваться в торговых центрах, чтобы обогнать конкурентов и повысить узнаваемость
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«Додо пицца», по словам Овчинникова, часто ищет решения, которые позволят обыграть конкурентов, и фудкорты могут стать одним из них
Евгений Разумный / Ведомости
Сеть пиццерий «Додо пицца» до конца 2018 г. отменит роялти для тех франчайзи, которые будут открывать ее заведения на фудкортах в торговых центрах, рассказал основатель компании Федор Овчинников на встрече с ее сотрудниками. Видео оттуда он опубликовал на своей странице в Facebook. Паушальный взнос за текущий год для таких партнеров был отменен ранее, добавил он.
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