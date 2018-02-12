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Суд удовлетворил иск «Домодедово» к «ВИМ-авиа» на полмиллиарда рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск структуры аэропорта Домодедово, ООО «Домодедово коммершл сервисиз», к «ВИМ-авиа». Об этом говорится в картотеке суда.

«Домодедово коммершл сервисиз» – одна из структур «Домодедово», которая обеспечивает взаимодействие аэропорта с авиакомпаниями. Структура Домодедово просила суд взыскать 550,8 млн руб. с «ВИМ-авиа». Суд удовлетворил иск полностью.

В конце сентября «Домодедово» отказалось обслуживать «ВИМ-авиа» из-за долга более чем в 500 млн руб. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов авиакомпании из Москвы. Общий долг «ВИМ-авиа» перед банками и контрагентами оценивается более чем в 10 млрд руб.

Как пассажиры «ВИМ-авиа» отчаялись вылететь из «Домодедово»

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Рособрнадзор лишил лицензии два московских вуза

Ведомости
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Рособрнадзор лишил государственный лицензии Московский институт физической культуры и спорта и Московский институт психологии. Об этом говорится на сайте службы.

Первый вуз лишили лицензии из-за решения арбитражного суда, уточняется в сообщении. Второй - из-за несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, отмечается там же.

Если Рособрнадзор аннулирует лицензию, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. В этом случае учебное заведение должно перевести студентов с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения.

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Жену сына Трампа госпитализировали после вскрытия конверта с порошком

Ведомости
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Ванессу Трамп, жену сына президента США Дональда Трампа, госпитализировали после получения письма, в котором был белый порошок. Ее доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Утром она открыла письмо, которое было адресовано сыну Трампа. Что именно за белый порошок был в конверте – полиция пока не уточняет. Сейчас полиция расследует инцидент.

Со старшим сыном Трампа (его тоже зовут Дональд Трамп) связан предвыборный скандал: сын президента США встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке 9 июня 2016 г. Позже он говорил, что ему предложили встречу с ней ради информации, которая может скомпрометировать кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Весельницкая отрицала это.

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Политика
Новости

Трамп предложил потратить $24 млрд на модернизацию стратегических ядерных сил

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа в проекте бюджета на 2019 финансовый год предложила потратить $24 млрд на модернизацию стратегических ядерных сил. Об этом говорится в документах Белого дома.

Ядерные силы являются ключом к защите национальной безопасности и будущего процветания как для жителей США, так для их союзников и партнеров, говорится в документе. Кроме того, ядерный фактор может предотвратить угрозы XXI века, уточняется там же.

2019 финансовый год начинается в октябре 2018 г. Предложения администрации Трампа сначала должен рассмотреть конгресс.

«В ядерном сдерживании мы полагаем, что некоторые страны – особенно одна – могут неверно рассчитать, что если они используют маломощную [ядерную] бомбу в неядерной войне, то мы не применим в ответ более мощную бомбу», - заявил ранее министр обороны США Джеймс Мэттис после публикации американской ядерной доктрины. В комментариях к ней отмечалось, что «США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками». Тем не менее Вашингтон допускает, что Москва может полагаться на преимущества от того, что первой использует ядерное оружие малой мощности.

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Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» изменили расписание после авиакатастрофы

Ведомости
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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» вносит изменения в расписание рейсов на 13 и 14 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, у шести рейсов изменилось время вылета. Такое же количество рейсов отменено. Незначительные корректировки в расписании не повлияют в большей степени на выполнение вылетов и прилетов бортов авиакомпании, уточняется в сообщении компании.

Кроме того, пока авиакомпания «Ижавиа» будет выполнять рейсы по маршруту Москва - Орск вместо «Саратовских авиалиний». Гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов подчеркнул, что это временная мера.

Вчера, 11 февраля, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье. Он следовал по маршруту Москва – Орск и разбился вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту был 71 человек - все они погибли.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Политика
Новости

Путин поговорил по телефону с Трампом

ТАСС
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Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Путин сказал во время встречи в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Президент России обсудил с Трампом палестино-израильское урегулирование.

Встреча Путина с Аббасом была перенесена в Москву из Сочи в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье 11 февраля.

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Саакашвили обвинил Порошенко в грубости и трусости из-за своей высылки в Польшу

Интерфакс
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Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии, лидер оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, депортированный с Украины, позвонил из Варшавы соратникам, находящимся в киевском аэропорту «Борисполь», и изложил свою версию сегодняшнего задержания и выдворения в Польшу.

«После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», - сказал политик.

По словам Саакашвили, сейчас он находится в Варшаве, где его приняла польская пограничная служба. «То, что сделал [президент Украины Петр] Порошенко, - это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом он подтвердил, что уголовное дело против меня - это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал», - отметил он.

Саакашвили считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он подчеркнул, что на такие действия нужно «реагировать правдой и силой духа».

Летом 2017 г. Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, но тот прорвался на Украину через границу с Польшей и стал организовывать там протестные акции. В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января 2018 г. Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу «о злостном превышении полномочий» на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы (заочно).

Путешествие Михаила Саакашвили по Украине

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Политика
Новости

Песков рассказал о простуде Путина

Ведомости
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Президент России Владимир Путин простудился. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это не повлияет на рабочий график, передает ТАСС.

«Простудился, но продолжает работать», - отметил Песков.

12 февраля на встрече с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» Путин извинился за тихий голос. «Я прошу прощения, голос немного сел», - сказал он в начале встречи.

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CIT назвала имена погибших в Сирии россиян

Ведомости
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Группа активистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена бойцов так называемой частной военной компании («ЧВК Вагнера»), которые предположительно погибли в Сирии 7 февраля после удара коалиции во главе с США под Дейр-эз-Зором. В этот день, по сообщению сирийских проправительственных СМИ, самолеты коалиции отбомбились по правительственным и союзным силам на плацдарме на восточном берегу Евфрата. По этой информации, под поселком Хишам убиты десятки военных, среди них - бойцы элитных подразделений ISIS Hunters, «многие из них - христиане».

О том, что в Сирии погибли «российские наемники», со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили телеканалы CBS и CNN, назвав это первым случаем, когда при атаке американских сил погибли российские граждане. По этой версии, авиаудар, унесший жизни не менее 100 бойцов проправительственных сил, был ответом на «неспровоцированную» атаку близ зоны разграничения на «хорошо известную штаб-квартиру» «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых коалицией под руководством США.

Пентагон официально не подтверждал гибель россиян, Минобороны России сообщило, что в районе ударов коалиции нет российских военных. Но затем экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал во «В контакте», что под удар американской авиации попали не сирийцы, а «два тактических «подразделения Вагнера». Потери россиян действительно близки к сотне человек, утверждал Стрелков.

Сегодня активисты CIT, собрав информацию из анонимных публичных аккаунтов, сообщили о гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Асбеста Свердловской области. «В отношении Ладыгина и Косотурова имеется информация, что они ранее воевали на Донбассе», - пишет группа.

Помимо этого появилась информация о гибели в Сирии 7 февраля бывшего нацбола Кирилла Ананьева и казачьего сотника Владимира Логинова.

«Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений», - пишет CIT.

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Политика
Новости

Погранслужба Украины объяснила высылку Саакашвили в Польшу

Ведомости
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Политик Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно, поэтому был «с соблюдением всех юридических формальностей возвращен в прежнюю страну пребывания», - следует из официального сообщения погранслужбы Украины. По информации службы, «сегодня, 12 февраля, военнослужащие Миграционной службы и Национальной полиции довели до Михаила Саакашвили решения компетентного органа... Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов накинулись неизвестные из окружения Саакашвили. Пограничники были вынуждены защищаться и использовать силовую поддержку».

Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в начале сентября 2017 г. в окружении сторонников прорвался на территорию Украины из Польши. Киев считает, что Саакашвили пересек границу незаконно, поскольку не прошел погранконтроль.

Оппозиционный украинский политик – лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили – сегодня был задержан в Киеве в ресторане «Сулугуни» рядом с офисом своей партии и увезен в аэропорт.

На минувшей неделе Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного суда об отказе в предоставлении Саакашвили статуса беженца на Украине. Таким образом, у украинских властей появилось основание выслать политика как лицо без гражданства. Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 г.

В начале декабря 2017 г. Саакашвили уже задерживали в Киеве. Прокуратура требовала поместить политика, обвиняемого в содействии преступной организации, под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство. 17 декабря сторонники Саакашвили пытались взять штурмом здание Октябрьского дворца в Киеве после организованного им марша за импичмент Порошенко.

5 января Тбилисский городской суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу о злостном превышении полномочий на посту президента страны и приговорил его к трем годам лишения свободы. Саакашвили назвал приговор незаконным.

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Политика
Новости

СК предъявил обвинение напавшему на ведущую «Эха Москвы»

Ведомости
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Следственный комитет предъявил окончательное обвинение мужчине, напавшему на сотрудницу московской радиостанции, по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом говорится на сайте СК.

В сообщении СК не упоминаются какие-либо имена, однако описанная ситуация совпадает с нападением на журналистку «Эха Москвы» и заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. 23 октября 2017 г. мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи, говорится в сообщении СК. В тяжелом состоянии Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского.

Напавшего – Бориса Грица – задержали в офисе радиостанции. У него двойное гражданство – России и Израиля, сообщала ранее представитель СК Светлана Петренко. После задержания он рассказал, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Медведев утвердил проведение Всероссийских соревнований для не приглашенных в Пхёнчхан россиян

Ведомости
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Российские спортсмены, не получившие приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, могут принять участие в открытых Всероссийских спортивных соревнованиях. Победители соревнований получат денежные премии: за золотую медаль выплатят 4 млн руб., за серебряную - 2,5 млн руб., за бронзовую - 1,7 млн руб.

Распоряжение о проведении таких соревнований подписал премьер Дмитрий Медведев. Копия документа размещена на сайте правительства.

В документе говорится, что Всероссийские спортивные соревнования будут проведены по тем видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к Олимпийским играм в Пхёнчхане. В частности, будут представлены такие спортивные дисциплины, как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт. Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата соревнования пройдут по таким дисциплинам, как хоккей-следж, лыжные гонки и биатлон, для слепых - по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

«Я подписал постановление, которым Минспорту предписывается провести открытые спортивные соревнования по ряду как олимпийских, так и паралимпийских дисциплин с выплатой положенных вознаграждений», - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Медведев считает, что больше всех пострадали те, кого «под надуманным предлогом из-за разнузданной, по сути, политической кампании» не допустили до участия в Олимпиаде, передает его слова «Интерфакс».

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в зимней Олимпиаде не будут участвовать около 70 спортсменов в пяти видах спорта, а по Паралимпиаде - по трем дисциплинам. По его словам, эти соревнования проводятся для того, чтобы не получившие приглашения на Игры в Пхёнчхан российские спортсмены могли реализовать свой потенциал.

Как выглядит российский Дом спорта в Пхенчхане

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