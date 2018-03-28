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Белоусов призвал исключить возможность маскировки крупного бизнеса под малый

Помощник президента Андрей Белоусов призвал исключить возможность маскировки крупного бизнеса под малый и средний, а также подготовить соответствующие поправки в законодательство, передает «Интерфакс».

«Нужно», - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли менять законодательство в связи с произошедшей трагедией в Кемерово, чтобы лишить крупный бизнес лазеек для маскировки под малый, получения льгот и освобождения от проверок. Отвечая на вопрос, какие это могли бы быть поправки, помощник президента призвал сначала «разобраться с тем, что там [в Кемерове] произошло».

Вопрос о контроле за крупным бизнесом возник после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Следователи пришли к выводу, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТЦ. В результате пожара погибли 64 человека, 41 из них – ребенок.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отчитался, что ТЦ находился в здании Кемеровского кондитерского комбината. Причем в ООО «Зимняя вишня» предприятие, как указывал Бастрыкин, было преобразовано «в нарушение установленного порядка».

Председатель надзорного ведомства подчеркивал, что на самом деле ООО «Зимняя вишня» не являлась малым бизнесом. «В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли», - говорил он.

«Главными спонсорами, соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются некий Штенгелов Денис Николаевич (78% капитала, живет в основном в Австралии, бывший местный предприниматель) и Семенов Игорь Александрович (у него 17% активов этого центра). Руководит некая Судденок, которая является арендатором помещений», - уточнял председатель СКР.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков отметил в беседе с президентом, что все 27 предприятий «получили налоговые каникулы». Путин поинтересовался, какое отношение имеют налоговые каникулы к вопросам безопасности. «Контроль и надзор за малыми и средними предприятиями – тоже каникулы», - пояснял Пучков.

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