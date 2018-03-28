В Петербурге загорелся автосалон «Рольф Лахта»

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Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга DriveNow и Car2Go

Немецкие автопроизводители Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга Daimler Car2Go и BMW DriveNow, передают Bloomberg и Reuters. Компании договорились о слиянии ради борьбы на международном уровне с американской Uber, китайской Didi и другими конкурентами.

Компании в совместном предприятии будут иметь равные доли. Daimler и BMW повысили прогноз прибыли на 2018 г. В совместном заявлении компаний говорится, что их прибыль в текущем году может увеличиться, если они закроют сделку в 2018 г., получив одобрение антимонопольного органа.

Как отмечает Handelsblatt, компания собираются создать сервис каршеринга с 4 млн клиентов, 20 000 автомобилей. Стоимость такого предприятия составит более 1 млрд евро. Компании рассчитывают, что в будущем число клиентов, главным образом в Европе, увеличится до 40 млн человек.

«Как пионер автомобильной техники, мы не останемся в стороне, когда речь идет о будущем городской мобильности», - заявил в среду предправления Daimler Дитер Цетше. Daimler и BMW пытались договориться о слиянии более года.

Daimler основал Car2Go в 2008 г. С помощью сервиса в краткосрочную аренду можно взять автомобили Mercedes-Benz и Smart. На данный момент парк компании насчитывает 14 000 автомобилей в 26 городах США, Европе и Китае. Сервис DriveNow появился в 2011 г. Парк компании насчитывает около 6 000 машин, которые сдают в аренду в Европе.

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