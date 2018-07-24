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Основной владелец «Калашникова» увеличил долю в производителе пластмасс

«ТКХ-инвест», контролирующий 75% минус 1 акция концерна «Калашников», увеличил долю в ООО «РТ-полиуретаны» до 25%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».

Увеличение доли, согласно документам, произошло 23 июля. До этого компания владела 6,2% уставного капитала «РТ-полиуретанов». Основной вид деятельности компании – производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде. О том, что владелец концерна купил долю в производителе пластмасс, стало известно 6 июля.

Другими совладельцами нижегородской компании выступают физические лица. Их доли с 23 июля уменьшились: у Станислава Козлова и Татьяны Назаровой – с 19,25 до 14,5% у каждого, у Сергея Агафонова и Олега Мичурина – с 18,25 до 13,6%, уточняет агентство. Доля еще одного совладельца, Татьяны Потуй, осталась прежней – 18,8%.

В начале года «РТ-полиуретаны» выиграла конкурс Минобороны на поставку 125 000 полимерных ящиков для танковых и минометных боеприпасов, сообщал отраслевой сайт Plastinfo. Такие ящики предназначаются для замены деревянной тары, которая пришла в негодное состояние, поясняло издание.

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