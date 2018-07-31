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«Краснодар» потерял шесть спонсоров после продажи Галицким доли в «Магните»

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий основателю «Магнита» Сергею Галицкому, лишился шести основных спонсоров. Об этом сообщает РБК. По данным издания, все они были поставщиками «Магнита».

В частности, спонсорами клуба перестали быть производитель косметики и бытовой химии Nefis, «Черкизово», «Балтика», майонез «Ряба» (НМЖК) и «Слобода» («Эфко»), а также чай Richard («Май»). Теперь в разделе «спонсоры и партнеры» на сайте «Краснодара» указано семь компаний и марок: «Краснодарский чай» (ООО «Объединение Краснодарский чай), 1хСтавка, «Чемпионат.сom», «Высшая лига», Meisu, ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг» и Constell Group.

Спонсорские соглашения с футбольным клубом были подписаны в рамках контрактов с «Магнитом», рассказали РБК менеджеры двух бывших партнеров. Сумма сделки с «Краснодаром» составляла 10% от размера ретро-бонуса, который поставщик платит сети в качестве премии за определенный объем продаж, маркетинговое продвижение и др., пояснили они. Сейчас таких условий в контрактах сети нет, заявил изданию представитель «Магнита».

В феврале Галицкий объявил о продаже 29,1% «Магнита» банку ВТБ. У основателя ритейлера осталось 3% компании, но он вышел из совета директоров, а также перестал быть гендиректором. Свое решение Галицкий объяснил тем, что «надо что-то изменить в своей жизни». «Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом – футболом, благоустройством», – говорил он.

Футбольный клуб «Краснодар» Галицкий создал в 2008 г. Кроме того, он открыл Академию ФК «Краснодар», в которой тренируют детей. По оценкам Forbes, в клуб Галицкий инвестировал $400 млн, а в академию – $90 млн.

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