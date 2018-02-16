ВТБ: Инициатором сделки с «Магнитом» был сам Галицкий

Инициатором сделки был основной владелец ритейлера Сергей Галицкий Евгений Разумный / Ведомости

Инициатором сделки по продаже 29,1% «Магнита» банку ВТБ был основной владелец ритейлера Сергей Галицкий, сообщил представитель пресс-службы ВТБ. «Сергей Галицкий предложил выкупить часть своего пакета», - заявил он.

Сумма сделки составит 138 млрд руб. У Галицкого останется 3% ритейлера. Предприниматель заявил после подписания соглашения, что возглавлял компанию 25 лет, но «надо что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже «Магнита» он назвал непростым, но, по его словам, у него и акционеров разные взгляды на развитие компании. Продажа акций ВТБ – лучшее решение, поскольку у банка большие амбиции, подчеркнул Галицкий. «Дальше «Магнит» пойдет без меня», – заключил бизнесмен.

Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой. Пока ходатайство не поступало, сообщил представитель службы в пятницу вечером.

Ранее Галицкий не раз давал понять инвесторам, что готов меньше времени уделять «Магниту». Так, в 2015 г. он заявил: «Компания длительное время сильно зависела от меня и от моего партнера [Владимира Гордейчука]. И я сейчас вижу, что команда без нас спокойно может развивать этот бизнес <...> Они в состоянии дать нам возможность заболеть или пойти в отпуск». А в начале 2016 г. Галицкий предупредил инвесторов, что планирует в ближайшие годы продавать около 1–1,5% компании в год, чтобы финансировать личные проекты.

ВТБ считает, что «Магнит» – «компания базово очень хорошая», заявил «Коммерсанту» президент ВТБ Андрей Костин. «...В последние год-два компания не могла развиваться так быстро, как ее главные конкуренты, она утратила в некоторой степени те преимущества, которые у нее были. Это вылилось в существенное падение курса акций – более чем в два раза. И мы видим возможность путем вхождения в капитал, приобретения самого большого для одного акционера – 29%-ного - пакета», - рассказал он.

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