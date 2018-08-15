«Аэрофлот» выкупит акции у несогласных со сделкой по лизингу самолетов МС-21
Авиакомпания «Аэрофлот» выкупит свои акции на 7 млрд руб. у акционеров, которые выступили против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 или не принимали участия в голосовании. Такое решение было принято на заседании совета директоров, сообщила компания.
«Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 039 735 927,12 руб., пропорционально заявленным акционерами требованиям», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
На годовом собрании акционеров 25 июня 7% проголосовали против сделки с компанией «Авиакапитал-сервис» (структура «Ростеха») по лизингу 50 самолетов МС-21. За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против — 7,34%, воздержались — 0,33%.
В материалах к собранию напоминалось, что по закону «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против сделки и не участвовавшие в собрании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
МС-21 — новый российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут», этот тип судов самый востребованный в мире. Первые самолеты «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них заказал «Аэрофлот». В феврале авиакомпания и «Авиакапитал-сервис» подписали твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21 в лизинг на 12 лет. Каталожная цена одного МС-21 — $92,3 млн.