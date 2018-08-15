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Гендиректор Financial Times вернет часть зарплаты после критики подчиненных

Генеральный директор издательской группы Financial Times Джон Риддинг согласился вернуть часть своих доходов за прошлый год после критики со стороны нескольких журналистов издания. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Риддинга сотрудникам редакции. Журналисты FT критиковали Риддинга за резкий рост доходов: в 2016 г. он заработал 2 млн фунтов стерлингов, в 2017 г. - более 2,5 млн.

В сообщении Риддинга указывается, что он вернет издательской группе разницу в доходах за год - 510 000 фунтов стерлингов. Это сумма не учитывает налоги - после их уплаты компании достанется около 280 000 фунтов стерлингов. Риддинг отметил, что эти средства пойдут на создание фонда, который позволит сократить гендерный разрыв в оплате труда, и на финансирование работы издания.

Зарплата Риддинга в будущем будет «реструктурирована» в рамках новой схемы, которая будет учитывать его вознаграждение до 2016 г., когда FT приобрела японская издательская группа Nikkei. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Гендиректор FT заработал около 1,6 млн фунтов за год до нее, напоминает издание.

Журналисты деловой газеты FT потребовали от гендиректора издательской группы вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции в начале августа. Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам газеты по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга «абсурдно высоки». Берд указывал, что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете. Обращение к нему подписали более 20 журналистов.

«Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности», – подчеркивал Берд. Он уточнял, что эти средства могли бы помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда в издании.

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