Amazon заказал 20 000 фургонов Mercedes для нового сервиса
Интернет-ритейлер Amazon сообщил, что заказал 20 000 фургонов Mercedes Sprinter. Таким образом американская компания стала крупнейшим в мире покупателем этой модели, уточняет Daimler (владеет Mercedes-Benz).
Amazon объясняет, что заказ был сделан для партнерской программы доставки. В рамках этого нового проекта интернет-ритейлер сдает в лизинг предпринимателям фургоны с логотипом Amazon для того, чтобы те занимались доставкой, пишет The Wall Street Journal. Интернет-ритейлер стремится обрабатывать больше своих собственных поставок, чтобы не отставать от растущего роста, добавляет газета.
Несколько партнеров Amazon уже завершили обучение в Сиэтле, где находится штаб-квартира интернет-ритейлера, цитирует The Wall Street Journal старшего вице-президента компании Дейва Кларка. Amazon ожидает на начальном этапе найти как минимум 500 партнеров, при этом компания уже получила «десятки тысяч» предложений, многих из которых находятся на стадии рассмотрения. «Мы ожидали большого интереса, но мы действительно потрясены тем, сколько людей - десятки тысяч людей - прошли полный процесс подачи заявки и дошли стадии проверки», – сказал Кейв.
На этой неделе, 4 сентября, капитализация Amazon превысила $1 трлн. Интернет-ритейлер стал третьей в истории компанией, достигшей этой отметки. Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $166 млрд, Forbes – в $167,5 млрд.