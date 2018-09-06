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«Аэрофлот» оборудует дальневосточные рейсы «России» развлекательными системами

«Аэрофлот» оборудует рейсы дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы на Дальний Восток развлекательными системами. «С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров (на рейсах "России"), а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты», - заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Аэрофлот» и «Россия» продают билеты эконом-класса во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан по «плоским», то есть не меняющимся в течение года, тарифам. В августе стало известно, что с зимнего сезона (начинается 28 октября) большая часть дальневосточных рейсов перейдет «России», при этом количество билетов вырастет на 12%. «В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше эконом-класс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей», - отметил Савельев.

«Аэрофлот» сделал маневр флота (передав часть рейсов «России») не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания «Россия» очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для «Аэрофлота» керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом», - сказал Савельев.

В 2019 году, отметил гендиректор компании, «если будет принято решение в "Аэрофлоте", цена на билеты "России" в ДФО сохранится на уровне 22 000 рублей» (туда и обратно).

С зимнего сезона авиакомпания «Россия» перебазирует 15 своих самолетов из «Внуково» в «Шереметьево»: девять дальнемагистральных и шесть среднемагистральных. «Россия» – «дочка» «Аэрофлота», третья крупнейшая авиакомпания в стране после самого «Аэрофлота» и S7 Group. В январе – июле «Россия» перевезла 6,3 млн человек.