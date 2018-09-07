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«Лукойл» потратит более $1 млрд на обратный выкуп до конца 2019 года

Крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл» до конца 2019 года потратит на обратный выкуп своих акций более $1 млрд, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын. По его словам, компания начнет обратный выкуп уже в сентябре.

У «Лукойла» нет цели, чтобы у менеджмента было больше 50% акций, подчеркнул Матыцын. Он указал, что, действительно, после завершения погашения акций (конец этого года) и до завершения обратного выкупа (рассчитан на 5 лет) менеджмент может остаться с долей меньше 50%, но компанию это не смущает. Сейчас более половины голосующих акций нефтяной компании (50,8%) контролирует менеджмент.

В конце августа капитализация «Лукойла» на Московской бирже ненадолго опередила стоимость Сбербанка. Перед этим «Лукойл» опубликовал сильные финансовые результаты: чистая прибыль компании в первом полугодии 2018 г. выросла в 1,4 раза до 276 млрд руб., выручка – на 32,1% до 3,7 трлн руб. по сравнению с тем же периодом 2017 г. Чистый долг снизился в 1,5 раза до 203 млрд руб., его отношение к EBITDA – 0,2. Тогда же «Лукойл» сообщил, что обратный выкуп акций компании на сумму до $3 млрд начнется 3 сентября 2018 г. и продлится до 30 декабря 2022 г.