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«Газпром» впервые за два года продаст на аукционе газ на экспорт

«Газпром экспорт» запланировал три аукциона для экспорта газа в Европу – все они начнутся 17 сентября. Об этом говорится в материалах компании.

Первые торги пройдут до 30 октября – для поставок газа в Германию в октябре, вторые – до 29 ноября – для поставок в Австрию и Словакию в ноябре и третьи – до 28 декабря – для поставки газа в Австрию и Словакию в декабре. Точная дата и время проведения каждой торговой сессии доступны зарегистрированным участникам электронной торговой платформы «Газпром экспорта».

«Газпром экспорт» запустил электронную торговую платформу для продаж газа в Европу в августе. Тогда компания не сообщала о сроках и форме проведения первой торговой сессии.

Первый аукцион по продаже природного газа «Газпром» провел в сентябре 2015 г. – для поставок в Германию, говорится в сообщении компании. По результатам торгов было продано более 40 лотов для 15 контрагентов на общий объем более 1,2 млрд кубометров. Второй аукцион прошел в марте 2016 г. – тогда продавался газ для стран Балтии: было заключены сделки с шестью партнерами на общий объем более 420 млн куб. м газа. Третий (и пока что последний) аукцион «Газпром» провел в сентябре 2016 г. В результате компания заключила контракты с 11 контрагентами на общий объем около 2 млрд куб. м газа.

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