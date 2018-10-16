Верховный суд отказал Siemens в жалобе на решения судов по крымским турбинам
Верховный суд России отказал Siemens и совместному предприятию с «Силовыми машинами» – «Сименс технологии газовых турбин» в передаче кассационной жалобы на решения судов по иску к «Технопромэкспорту» на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Siemens подал кассационную жалобу в конце августа. Ранее нижестоящие суды отказали немецкому концерну в удовлетворении иска к дочерним компаниям «Ростеха» – ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Siemens требовал признать недействительными договора на поставку газовых турбин и просил вернуть это оборудование.
В декабре 2017 г. арбитраж Москвы отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в признании недействительной сделки по поставкам «Технопромэкспорту» четырех газовых турбин. Суд рассматривал два иска к ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Первый иск подала Siemens, второй иск – «Сименс технологии газовых турбин». Суд отказал в удовлетворении обоих исков. В апелляционной инстанции истцы не смогли оспорить решение суда.
Четыре газовые турбины были изготовлены по заказу «Технопромэкспорта» и предназначалось для электростанций в Тамани. Однако после передачи заказчику турбины были изменены и установлены на электростанции в Крыму. Siemens выступает против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций ЕС.