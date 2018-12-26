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Варниг покинул пост председателя совета директоров UC Rusal

UC Rusal сообщила, что председатель совета директоров компании Маттиас Варниг покинул свой пост. Это связано с ожидаемым исключением компании из санкционного списка США, говорится в сообщении.

«Моя задача выполнена. <…> Мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», – цитирует UC Rusal Варнига.

Варниг – давний знакомый президента России Владимира Путина и бывший сотрудник главного разведуправления ГДР. Он вошел в совет директоров UC Rusal в июне 2012 г., председателем его избрали в октябре этого же года. За годы его работы компания провела реструктуризацию бизнеса, оптимизацию затрат и значительное сокращение долга, говорится в сообщении. Преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 27 декабря, отмечает UC Rusal.

Ранее американские власти сообщили о том, что готовы снять санкции с En+ и UC Rusal, а также с их основного владельца Олега Дерипаски, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд. В течение 30 дней бизнесмен должен снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore обменяет долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

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