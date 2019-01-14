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«Яндекс» впервые раскрыл число заказов в сервисе «Яндекс.Еда»

Пользователи сервиса «Яндекс.Еда», запущенного в феврале прошлого года, сделали около 1 млн заказов в декабре 2018 г., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Эту цифру «Яндекс» раскрыл впервые.

Названный компанией показатель свидетельтсвует о десятикратном росте по сравнению с прошлогодними результатами сервисов FoodFox (куплен «Яндексом» в декабре 2017 г. за 595 млн руб.) и UberEats (перешел к «Яндекс.Такси» после создания совместного предприятия с Uber в феврале и закрыт в мае 2018 г.), отмечает «Яндекс».

Всего к «Яндекс.Еде», по ее собственным данным, подключено 8000 ресторанов-партнеров, сервис доставляет еду в 24 городах России. Финансовые результаты по-прежнему не раскрываются.

Лидером среди онлайн-агрегаторов доставки готовой еды в России сегодня остается Mail.ru Group, которая владеет сервисом Delivery Club и интегрированным с ним ZakaZaka. Число ресторанов-партнеров сервиса превышает 7500, указывалось в отчете Mail.ru Group за третий квартал 2018 г. Там же уточнялось, что сервис доступен в 63 российских городах. В Delivery Club не раскрывают количество заказов за декабрь, но указывают, что в ноябре оно превысило 80 000 в день. Таким образом, «Яндекс.Еда» пока уступает конкуренту, пишет газета.

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