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Bloomberg рассказал об обучении детей Карлоса Гона в Стэнфорде за счет Nissan

Дети бывшего председателя совета директоров Nissan и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона обучались в Стэнфорде за счет автопроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Nissan всего заплатил $601 000 за обучение всех четырех детей Гона в Стэнфорде в период с 2004 по 2015 г., уточняет Bloomberg. Как отмечает издание, такие бонусы не распространены даже среди руководителей высшего звена. Nissan отказался от комментариев. Представитель семьи сказал, что контракт был одобрен автопроизводителем и включал также оплату подготовительных курсов, добавляет Bloomberg.

Карлоса Гона задержали в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства, а после арестовали. Его обвиняют в занижении размера вознаграждения в отчетности для Токийской биржи и переписывании на корпорацию личных убытков. В начале февраля Renault заподозрила Гона в том, что для оплаты своей свадьбы в Версальском дворце в 2016 г. он использовал 50 000 евро, которые компания передала дворцу по спонсорскому соглашению. Бывший топ-менеджер своей вины не признает и считает, что его арест стал результатом «заговора и предательства».

В начале марта Гона выпустили под залог в $9 млн после 108 дней в тюрьме. Ему нельзя покидать Японию, а также общаться с людьми, связанными с его делом.

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