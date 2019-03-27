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Более половины бондов Evraz купили европейцы

Британские и европейские инвесторы купили более 50% от выпуска евробондов металлургической Evraz на $700 млн, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, лишь 30% выпуска было продано в России. А общий спрос в 5 раз превышал предложение. В итоге облигации компании удалось разместить «с отрицательной премией 5 базисных пунктов», отметил Шулаков. «Это самый значительный спрос инвесторов на еврооблигации компании с апреля 2013 г.», – сказал банкир.

«По ходу размещения компания дважды снижала ориентир доходности: с первоначального 5,625–5,75% до 5,25%», – подчеркнул Шулаков.

По словам банкира, управляющие компании и фонды выкупили 56% бумаг, на банки и частные банки пришлось 44% выпуска.

«Достигнут рекордно низкий купон и минимальный спрэд к US Treasuries/мид-свопам за всю историю заимствований Evraz на рынке еврооблигаций», – подытожил Шулаков.