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Аэропорт «Домодедово» согласовал с держателями евробондов увеличение долга

Компания DME Airport договорилась с держателями двух выпусков евробондов с погашением в 2021 и 2023 гг. увеличить предельный размер чистого долга к EBITDA, говорится в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи.

Решение было принято на собрании с держателями соответствующих облигаций 27 марта.

В начале марта DME Airport попросила инвесторов разрешить увеличить предельный размер чистого долга с 3 до 4 EBITDA. В компании объяснили, что соотношение чистый долг/EBITDA серьезно ухудшилось из-за девальвации рубля в 2018 г. В связи с этим в конце года размер чистого долга группы превышал 3 EBITDA.

Ковенанты по евробондам предусматривают, что предельный размер чистого долга не должен превышать 3 EBITDA. Старший кредитный аналитик ING Bank Егор Федоров пояснил, что при нарушении ковенантов аэропорт не может привлекать дальнейшее заемное финансирование.

«Домодедово» – второй крупнейший аэропорт России. В прошлом году он принял 29,4 млн человек. Это единственный московский аэропорт, который последние 10 лет был неизменно прибыльным.