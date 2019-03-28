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Россельхознадзор может запретить реэкспорт овощей и фруктов из Белоруссии

Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства. Это связано с подозрениями российской стороны о ввозе из страны запрещенной продукции.

В последние годы Россельхознадзор постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции с фитосанитарными сертификатами с недостоверными сведениями о стране ее происхождения, отмечается в сообщении. Российское ведомство отмечает, что неоднократно просило Евразийскую экономическую комиссию разработать механизмы, которые помогут регулировать реэкспорт в Россию из Белоруссии. Это не привело к желаемому результату, добавляет Россельхознадзор.

В августе прошлого года Россельхознадзор отчитывался об уничтожении более 26 000 т продуктов в течение трех лет действия санкций. По данным ведомства, больше всего было уничтожено овощей и фруктов (24 900 т), в основном это были польские яблоки и турецкие томаты. Больше всего санкционных товаров завозится в Россию из Белоруссии, также некоторые товары проходят через Казахстан, отмечал Россельхознадзор.

Запрет на ввоз продукции стал ответной реакцией на санкции некоторых стран в отношении России, введенные из-за событий на востоке Украины и референдума о статусе Крыма. В июле 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2019 г.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты