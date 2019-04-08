American Airlines продлил запрет на полеты Boeing 737 MAX

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«Алроса» будет продавать крупные бриллианты частным клиентам банков

Алмазодобывающая компания «Алроса» разработала программу продажи бриллиантов частным клиентам крупных российских банков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на советника президента компании Елену Суховееву. Программа касается бриллиантов массой более 3 карат, а также уникальных камней – бесцветных, массой более 20 карат – и бриллиантов фантазийных цветов. Их стоимость может варьироваться от десятков тысяч до $1 млн. В продажах будут участвовать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

«Алроса» таким образом рассчитывает оценить перспективу нового канала продаж и специфику работы с частными клиентами, пояснила Суховеева. Камни реализуются на специализированных площадках, которые могут предоставить, в частности, специальные условия налогообложения, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Он считает, что «Алроса» пытается расширить каналы сбыта алмазов и бриллиантов. С конца 2017 г. компания по всему миру проводит аукционы по продаже крупных алмазов – более 10,8 карата. В прошлом году так были проданы алмазы почти на $463 млн. Выручка по проданным на аукционах крупным и уникальным бриллиантам была значительно меньше.

Банки рассматривают покупку бриллиантов от «Алросы» как потенциальную часть инвестпортфеля, поясняет руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. У российских ультрасостоятельных граждан с капиталом более $30 млн есть постоянный спрос на неоправленные драгоценные камни и изделия из них, отмечает руководитель Private Banking Сбербанка Евгения Тюрикова. По оценке Knight Frank, в 2017 г. в России насчитывалось около 3000 россиян с состоянием свыше $50 млн. Однако большинство знаковых сделок заключается за пределами России – в специальных налоговых зонах, уточняет Тюрикова.

У бриллиантовых инвестиций есть свои плюсы и особенности. В числе преимуществ – «слабая корреляция с другими формами инвестиций, отсутствие регистрации владения и передачи актива, эффективный способ передачи благосостояния», говорит Брейтенбихер. Тюрикова указывает, что таким активом «эмоционально приятно владеть». Бриллианты и ювелирные украшения приносят больший доход, чем другие люксовые активы, считает Суховеева. Многократный рост стоимости цветных бриллиантов пришелся на 2009–2014 гг., но в последние пять лет он замедлился, отмечает Fancy Color Research Foundation. К специфике подобных инвестиций относится сложность оценки. Если цена золота определяется по двум параметрам – весу и чистоте, то бриллиант – минимум по четырем. К ним относятся цвет, чистота, огранка и вес, поясняет директор по стратегическому развитию УК «Альфа-капитал» Вадим Логинов. К тому же крупные бриллианты не являются ликвидным товаром, найти на них покупателя непросто и такие инвестиции следует рассматривать на длительный срок, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.