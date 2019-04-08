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American Airlines продлил запрет на полеты Boeing 737 MAX

Ведомости
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Авиакомпания American Airlines продлит временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом говорится в заявлении компании, на которое ссылается Reuters. Причиной стали две авиакатастрофы с участием этого типа лайнера, произошедшие за последние 5 месяцев. Они унесли жизни 346 человек. После второго крушения Boeing 737 Max многие страны, в том числе и Россия, временно запретили полеты самолетов этой модели.

24 марта American Airlines объявила о приостановке полетов Boeing 737 MAX на месяц – до 24 апреля. В парке авиакомпании находится 24 самолета этого типа. Речь шла об отмене 90 рейсов в день.

Начиная с апреля Boeing сократит производство самолетов 737 Max почти на 20%. Вместо 52 моделей в месяц компания будет производить 42, говорилось в ее заявлении от 5 апреля. Такое решение было принято в связи с продолжающимся расследованием причин крушения самолетов этой модели. 

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Бизнес
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«Алроса» будет продавать крупные бриллианты частным клиентам банков

Ведомости
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Алмазодобывающая компания «Алроса» разработала программу продажи бриллиантов частным клиентам крупных российских банков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на советника президента компании Елену Суховееву. Программа касается бриллиантов массой более 3 карат, а также уникальных камней – бесцветных, массой более 20 карат – и бриллиантов фантазийных цветов. Их стоимость может варьироваться от десятков тысяч до $1 млн. В продажах будут участвовать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

«Алроса» таким образом рассчитывает оценить перспективу нового канала продаж и специфику работы с частными клиентами, пояснила Суховеева. Камни реализуются на специализированных площадках, которые могут предоставить, в частности, специальные условия налогообложения, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Он считает, что «Алроса» пытается расширить каналы сбыта алмазов и бриллиантов. С конца 2017 г. компания по всему миру проводит аукционы по продаже крупных алмазов – более 10,8 карата. В прошлом году так были проданы алмазы почти на $463 млн. Выручка по проданным на аукционах крупным и уникальным бриллиантам была значительно меньше.

Банки рассматривают покупку бриллиантов от «Алросы» как потенциальную часть инвестпортфеля, поясняет руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. У российских ультрасостоятельных граждан с капиталом более $30 млн есть постоянный спрос на неоправленные драгоценные камни и изделия из них, отмечает руководитель Private Banking Сбербанка Евгения Тюрикова. По оценке Knight Frank, в 2017 г. в России насчитывалось около 3000 россиян с состоянием свыше $50 млн. Однако большинство знаковых сделок заключается за пределами России – в специальных налоговых зонах, уточняет Тюрикова.

У бриллиантовых инвестиций есть свои плюсы и особенности. В числе преимуществ – «слабая корреляция с другими формами инвестиций, отсутствие регистрации владения и передачи актива, эффективный способ передачи благосостояния», говорит Брейтенбихер. Тюрикова указывает, что таким активом «эмоционально приятно владеть». Бриллианты и ювелирные украшения приносят больший доход, чем другие люксовые активы, считает Суховеева. Многократный рост стоимости цветных бриллиантов пришелся на 2009–2014 гг., но в последние пять лет он замедлился, отмечает Fancy Color Research Foundation. К специфике подобных инвестиций относится сложность оценки. Если цена золота определяется по двум параметрам – весу и чистоте, то бриллиант – минимум по четырем. К ним относятся цвет, чистота, огранка и вес, поясняет директор по стратегическому развитию УК «Альфа-капитал» Вадим Логинов. К тому же крупные бриллианты не являются ликвидным товаром, найти на них покупателя непросто и такие инвестиции следует рассматривать на длительный срок, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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Политика
Новости

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы

Ведомости
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Сотрудники ГИБДД ранжировали регионы по числу жертв ДТП в 2018 г. Лидером списка оказался Краснодарский край, где погибли 1053 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. За ним следует Московская область – 938, Ростовская область – 554, Башкирия – 550 и Москва – 465. Также в десятку вошли Воронежская область (443 погибших), Ставрополье (439), Ленинградская область (438), Челябинская область (410) и Нижегородская область (386).

В списке регионов, лидирующих по числу пострадавших в ДТП, на первом месте значится Москва – 10469 человек, за ней Краснодарский край – 8675, Санкт-Петербург – 7693, Подмосковье – 7259 и Нижегородская область – 7021.

Самыми безопасными для водителей оказались Чукотка – с двумя погибшими в ДТП и Ненецкий АО с тремя жертвами аварий. Также в рейтинге безопасных регионов оказались Магаданская область – 30 погибших, Еврейская автономная область – 32, Республика Алтай – 36, Ямало-ненецкий АО – 45, Камчатский край – 49, Ингушетия – 60, Костромская область – 64, а также Хакасия – 65.

Всего в 2018 г., по данным Госавтоинспекции, в ДТП на российских дорогах погибли 18214 человек, пострадали – 214853 человека. В 2017 г. ГИБДД прогнозировало резкий рост погибших в ДТП после 2018 г. из-за старения водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизации населения на фоне сохранения проблем в экономике и ряда других факторов. По данным ГИБДД, ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий. 

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Финансы
Новости

Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Ведомости
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Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год. Это произойдет с 9 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, в уведомлениях об этом, разосланных системой российским банкам, указано, что для предприятий микробизнеса межбанковская комиссия составит 1%. Сейчас ее средний размер по рынку составляет 1,6–1,8% при общей эквайринговой комиссии 1,5–2,5%. Получение письма подтвердили банк «Открытие», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт».

Претендовать на проведение операций по льготному тарифу могут микропредприятия, чей оборот по картам Visa не превышает 3 млн руб. Кроме того, они должны быть новыми клиентами платежной системы. Речь идет о маленьких несетевых магазинах – лавках с пирожками, сервисах по ремонту одежды и обуви, возможно, интернет-магазинах, где собственник делает почти всю работу сам, поясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Сейчас они не принимают карты в принципе, и единственный доступный для них способ безналичной оплаты – это «Сбербанк онлайн». В октябре 2018 г. замминистра экономического развития Вадим Живулин сообщал, что в России работает около 6 млн компаний из сектора малого и среднего бизнеса, большая часть которых приходится на микропредприятия.

Решению Visa предшествовало предложение Центробанка от 21 марта о снижении комиссий за прием карт для социальных и крупных покупок. Оно было сформулировано по итогам переговоров между банками и ритейлерами, чья дискуссия о снижении комиссий за эквайринг вышла на правительственный уровень. Интересы ритейлеров в споре представляет Минпромторг, который счел необходимым снизить ставку межбанковской комиссии для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. Правда, в России к категориям микро-, малого и среднего предпринимательства относится более крупный бизнес, чем описан в предложении Visa. Предельный размер выручки для микропредприятий составляет 120 млн руб., для малого бизнеса – 800 млн руб., для среднего – 2 млрд руб.

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Ведомости
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Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует в правительстве развитие транспорта). Проект директивы согласован Акимовым и всеми ведомствами и находится на подписи у первого вице-премьера Антона Силуанова.

Из проекта следует, что участвовать в аукционе могут компании, чьи бенефициары являются российскими гражданами, не аффилированными с федеральной или местной властью (допускается доля менее 30%). К аукциону допускаются безубыточные компании, не находящиеся под контролем морских контейнерных линий, а также по состоянию на 2018 г. владеющие не менее 20% акций «Трансконтейнера» или не менее 5000 вагонов или контейнерным терминалом на 50 000 TEU переработки.

Проект директивы накладывает на победителя ограничения на последующую передачу контроля над акциями в течение двух лет. Штраф за неисполнение этого условия составит четверть цены сделки. Кроме того, остаток года, когда произойдет покупка, и еще два полных года победителю аукциона придется исполнять план по перевозкам, предусмотренный действующей стратегией «Трансконтейнера».

Этим условиям удовлетворяют не менее 40 компаний, пояснил собеседник издания. Федеральный чиновник, уточнил, что при разработке документа ставилась цель максимально расширить круг участников. При этом ни государство, ни РЖД встречных обязательств перед инвестором не берут.

Сейчас крупными миноритариями «Трансконтейнера» являются ВТБ — 24,84%, имеющий форвардный контракт со сторонним инвестором, и «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%). О желании участвовать в аукционе ранее заявляли Первая грузовая компания, планировавшая партнерство с международным оператором Mediterranean Shipping Company, группа «Дело» Сергея Шишкарева, «Логопер» Александра Кахидзе и французская контейнерная линия CMA CGM, РФПИ с инвесторами, а также владевшая пакетом в «Трансконтейнере» FESCO.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал об отказе авиакомпании Interjet от восьми самолетов SSJ 100

Ведомости
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Мексиканская авиакомпания Interjet откажется от восьми дополнительных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров авиапрома. По информации собеседника газеты, Interjet не может заплатить за новые самолеты. Сумма долга компании достигает $150 млн.

Interjet готова сохранить уже полученные самолеты, отмечает источник «Коммерсанта», однако авиакомпания попросила российскую сторону отремонтировать их двигатели «в счет будущих платежей». ОАК эту схему одобрила, но еще нужно согласие компании PowerJet.

В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) заявили, что не получали юридически оформленного отказа InterJet, отметив, что оказывают «максимальное содействие сторонам для достижения взаимовыгодных договоренностей».

В конце марта издание FlightGlobal сообщало со ссылкой на источники, что Interjet хочет отказаться от SSJ100 и вернуть их обратно производителю.

Interjet и ГСС в 2011 году заключили контракт на поставку 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании уже находится 22 российских самолета, из которых она использует только семь. В прошлом году Bloomberg и Flightglobal сообщали, что у Interjet есть проблемы с поставкой запчастей для российских самолетов, и она пустила четыре SSJ100 на замену запчастей для остальных летающих.

Технологии
Новости

«Яндекс.Маркет» купит сервис самостоятельной оплаты товаров

Ведомости
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«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров Scan to buy, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Scan to buy планируется интегрировать в сервис «Суперчек», который позволит самостоятельно оплачивать товары в офлайн-магазинах без использования обычных касс. Пользователи будут сканировать штрихкоды товаров с помощью камеры смартфона и оплачивать покупку в приложении. Бета-версию сервиса начнут тестировать в мае.

«Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Яндекс.Маркета» Татьяны Умряевой.

Scan to buy была основана в 2016 году. Компания провела тесты своего сервиса в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.

Бизнес
Новости

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Ведомости
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Российский производитель снеков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ». «Мартин» просит снять защиту по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, среди которых растительные и животные продукты, овощи и фрукты, безалкогольные напитки, пиво и др.

Подробности иска ни суд, ни компании не раскрывают. Иск предъявлен в связи с неиспользованием товарного знака правообладателем, предположил в разговоре с газетой партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. Он считает, что перспективы удовлетворения требований «Мартина» выглядят достаточно высокими. По мнению омбудсмена по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, требования российской компании могут быть удовлетворены в отношении таких категорий товаров, как овощи и фрукты, но в случае с пивом шансы малы, потому что этот товар может быть признан однородным алкогольной продукции, выпускаемой под брендом Martini.

ООО «Мартин» производит семечки, сухарики и другие снеки, а также безалкогольные напитки и пиво. Компания принадлежит группе владельцев, самые крупные доли принадлежат Арутюну и Кристине Бабоян — по 19,5%.

Политика
Новости

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Ведомости
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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп. Временно исполняющим обязанности министра станет комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.

Трамп объявил об отставке Нильсен вскоре после встречи с ней в Белом доме, рассказали The Washington Post два высокопоставленных чиновника в администрации президента. Эта встреча не была указана в публичном расписании Трампа.

Ушла Нильсен по собственному желанию или ее уволил Трамп, неясно, отмечает газета. По словам источника, она шла на встречу в Белый дом без намерения покинуть свой пост.

По информации СBS News, отставка Нильсен — часть масштабного обновления министерства внутренней безопасности, которым руководит главный советник президента Стивен Миллер. Макалинан вряд ли станет постоянным главой ведомства, считает собеседник телеканала.

Нильсен возглавила министерство внутренней безопасности США в декабре 2017 года. СBS News отмечает, что она была активным защитником политики «нулевой терпимости», которая привела к разделению семей мигрантов на американской границе.

Финансы
Новости

ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Ведомости
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Система быстрых платежей (СБП), в работе которой ранее произошел сбой, работает в штатном режиме, сообщает ЦБ. По данным регулятора, с 23:00 сервисы системы предоставляются в полном объеме.

В работе СБП около 6.40 мск 7 апреля произошел сбой, сообщал ЦБ. При осуществлении некоторых операций наблюдались технические проблемы. О каких операциях идет речь, не уточнялось. Регулятор заявил, что сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.

Источник, близкий к Системе быстрых платежей, рассказал «Ведомостям», что проблемы в ее работе произошли из-за сбоя в системе «Глонасс», по которой сервис синхронизирует время.

СБП, оператором которой выступает ЦБ, заработала 28 февраля. Она позволяет физическим лицам мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где находятся их счета. К СБП подключены 11 крупных банков, в том числе Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, СКБ-банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Бизнес
Новости

РФПИ вместе с турецкой FIBA инвестируют в автолизинг

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с турецкой FIBA Holding планируют купить 20,6% в российской автолизинговой компании «Авто Партнерс». Долю 79,4% сохранит нынешний владелец компании — контролируемый FIBA Holding «КредитЕвропаБанк». Об этом рассказал представитель РФПИ. Подробности он не раскрыл.

Инвестиции РФПИ и партнеров (FIBA, ближневосточные компании) в «Авто Партнерс» составят «несколько сотен миллионов рублей», говорит источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, партнеры надеются, что это позволит компании в ближайшие пять лет утроить парк до 11 000 машин при ожидаемом росте российского рынка в 16-20% год. Его емкость оценивается почти в 130 млрд руб., добавляет источник.

По словам представителя РФПИ, сделка может стать первыми совместными инвестициями фонда с FIBA Holding. Они планируют в понедельник, 8 апреля подписать соглашение о сотрудничестве.

FIBA Group — холдинговая компания, имеет доли в более 70 компаний в финансовом и нефинансовом секторах, включая недвижимость, розничную торговлю, порты, здравоохранение и др.

Политика
Новости

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что ждет своего соперника на выборах Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля, сообщает УНИАН.

«Думаю, 19 или 20 часов будут оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения», – сказал Порошенко.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

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