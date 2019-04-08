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Бизнес
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Сечин раскритиковал меры правительства по компенсации потерь нефтяников

Ведомости
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Меры, принятые правительством по итогам совещания 26 марта под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями, говорится в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс». При этом именно нефтяные компании несут потери от сдерживания цен на моторные топлива и нерыночного регулирования внутреннего рынка, отмечает Сечин в письме. С мая прошлого года фактически ведется ручное нерыночное регулирование цен, правительству предлагают все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности, говорится в письме. Эти предложения создают системные риски для функционирования нефтяной отрасли, что, «по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов», утверждает Сечин в письме.

В конце марта правительство приняло решение продлить до июля срок действия соглашений с нефтяными компаниями по сдерживанию цен на топливо. Розничные цены на топливо были заморожены и скорректированы только на рост НДС, а мелкооптовые цены снизились на 5–16%. При этом существенно выросли сопутствующие затраты на производство и на 50% увеличились акцизы на топливо. В результате таких мер нефтяная отрасль фактически субсидирует смежные отрасли экономики, говорится в письме.

«Роснефть» оценивает потери от замораживания цен, увеличения акцизов, эффекта завершения большого налогового маневра и некорректной настройки механизма демпфера с мая 2018 г. более чем в 75 млрд руб. В случае продления соглашения потери компании будут составлять 30 млрд руб. в квартал, пишет Сечин. При этом, по его словам, компенсационные механизмы так и не заработали.

Сейчас внутренний рынок топлива сбалансирован и дает возможность перехода к рыночным механизмам регулирования, указывает Сечин. Он предлагает с мая обязать недропользователей перерабатывать нефть на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России. Правительство одобрило эту меру еще в сентябре, но профильные ведомства заявляли о сложности ее администрирования.

Представитель Козака не стал комментировать письмо Сечина. В пресс-службе «Роснефти» агентству заявили, что компания не комментирует рабочую переписку. На прошлой неделе Козак объявил о продлении соглашения о стабилизации рынка топлива до июля. «В этом году нам надо уйти от ручного управления. Нам надо уже в ближайшее время с учетом демпфера сделать самонастраивающийся механизм», – заявил Козак. Отдельных дополнительных соглашений с компаниями подписано не было, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к двум нефтеперерабатывающим компаниям. По их информации, был подписан протокол совещания у Козака от прошлого вторника, 26 марта.

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Бизнес
Новости

ОПЕК+ в июне может отказаться от сокращения добычи нефти

Ведомости
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В июне ОПЕК+ может отказаться от сокращения добычи нефти и ее последующем увеличении, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на пленарной сессии форума «Россия – Арабский мир» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «При этом данное решение не будет означать выхода из сделки», — отметил он.

По его словам, решение будет совместным, это подтверждает именно процесс координации между участниками. «В зависимости от ситуации важно не только совместно сокращать объемы добычи, но и иногда наращивать их», — подчеркнул Дмитриев.

В начале декабря 2019 г. участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК договорились с 2019 г. на полгода снизить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки. Россия сократит добычу на 228 000 барр./сутки, но исполнит свои обязательства к маю этого года. Среднее сокращение добычи нефти в России в апреле по отношению к октябрю составляет 200 000 барр. в стуки.

Но не все верят в то, что соглашение о сокращении добычи хорошая идея — соглашение стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли, написал в конце 2018 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину. Доля российской нефти на мировом рынке падает, отмечал Сечин. В 1990 г. она составляла 16,3%, а сейчас – 12%, уточнял он. С 2007 г. добыча нефти в России выросла лишь на 10%, тогда как в США, Бразилии и Ираке – на 87%, 50% и 111% соответственно. При этом потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, перестраивают логистические цепочки.

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Политика
Новости

Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Ведомости
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Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд изменил меру пресечения и другим фигурантам дела «Седьмой студии» — бывшему генеральному директору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Ранее они также содержались под домашним арестом, теперь будут находиться под подпиской о невыезде.

Как передает агентство «Москва», в апелляционной жалобе адвокаты указали на необоснованность продления домашнего ареста. Основания для этой меры, отметили они, отпали, поскольку большинство свидетелей по делу уже были допрошены. Обвинитель просила оставить решение суда первой инстанции без изменений, обращая внимание на то, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия.

По версии следствия, фигуранты дела похитили 133 и 214 млн руб., полученных в 2011-2014 гг. некоммерческой организацией «Седьмая студия» на экспериментальный культурный проект «Платформа». Помимо Серебренникова, Итина и Апфельбаум, фигурантами дела является также Алексей Малобродский, бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра».

Политика
Новости

Bloomberg сообщил об усталости конгресса США от подготовки санкций против России

Ведомости
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Американские парламентарии «устали» от законопроектов, предполагающих новые санкции против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). «Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей [к работе над законопроектами о санкциях]», – отметил он.

Многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь российские власти к ответственности за возможное вмешательство в выборы в США и политику в других странах, но в сенате нет консенсуса по поводу конкретных мер, указывает агентство. Парламентарии также видят риски от новых санкций для экономики самих Соединенных Штатов. Еще одним фактором агентство называет разобщенность американского конгресса США: большинство в палате представителей составляют демократы, а в сенате – республиканцы. В результате законопроекты сталкиваются с трудностями при прохождении через конгресс, если их не поддерживает американский президент Дональд Трамп.

«Санкции могут быть палкой о двух концах», – заявил в беседе с агентством руководитель сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон. «Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать», – отметил он.

В начале апреля Рубио вместе с сенатором-демократом от штата Мэриленд Крисом Ван Холленом внесли в конгресс США законопроект о санкциях против России за возможные попытки вмешаться в американские выборы в будущем. Документ предусматривает возможность введения мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики России, а также российского суверенного долга. В 2018 г. сенаторы уже вносили в конгресс США похожий законопроект, но парламентарии его не поддержали.

Технологии
Новости

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Ведомости
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Российские мобильные операторы – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») – раскритиковали планы внедрить в стране технологию встроенной сим-карты (eSIM), используемую в последних моделях устройств Apple и Samsung, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Технология позволяет подключаться к сети сотовой связи без использования физической сим-карты.

Перспективы внедрения eSim в России обсуждались на совещании в конце марта. Во встрече приняли участие представители правительства, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и операторов. Операторы считают, что использование технологии усилит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и развяжет ценовые войны между телекоммуникационными компаниями. Внедрение eSim в России также приведет к росту влияния зарубежных производителей гаджетов и числа хакерских атак, уверены они.

«Мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSim и его клонирования на других девайсах», – заявил РБК представитель «Мегафона». Представители МТС и «Вымпелкома» отказались комментировать изданию эту информацию.

Позицию операторов поддержала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Представитель 8-го центра ФСБ (Центр защиты информации и специальной связи) предрек на совещании сложности с применением отечественной криптографии в новой технологии. В августе 2018 г. Минкомсвязи предложило сотовым операторам связи перейти на сим-карты с одобренным спецслужбой шифрованием и менять их каждые 15 месяцев. Операторы заявили, что это потребует более 5 млрд руб. Осенью того же года RNS со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одному из операторов, сообщал, что разработку приостановили. В ФСБ не ответили на запрос РБК.

Политика
Новости

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в океан

Ведомости
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Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в естественную среду обитания, заявил губернатор края Олег Кожемяко. «Ученые из команды Кусто, российские ученые определят, когда и какие особи выпускать», – передает его слова «Интерфакс». Сейчас животные находятся в бухте Средняя. Для них будут созданы условия, приближенные к естественной среде обитания. В бухте также будет оборудован реабилитационный центр для попавших в беду морских млекопитающих Японского моря.

К началу мая по каждому животному будет разработан индивидуальный план выпуска, уточнил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков. По его словам, сотрудники института за месяц собрали большой объем материала, команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто собрала дополнительный материал. Теперь эту информацию необходимо проанализировать и на ее основании разработать рекомендации по выпуску животных в естественную среду обитания.

Ранее команда Кусто по приглашению Минприроды прибыла в Приморье для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы». В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. По данным приморского издания PrimaMedia, животных поместили в маленькие открытые вольеры бухты Средняя. Генпрокуратура и Следственный комитет России выяснили, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона. Greenpeace утверждал, что косаткам и белухам угрожает смертельная опасность, их могут вывезти в Китай. ФСБ возбудила дела в отношении компаний, организовавших «китовую тюрьму». Фигурантами дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство) стали компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», Сочинский дельфинарий. По этой норме КоАПом для юридических лиц предусмотрена выплата компенсации – от двукратного до трехкратного размера стоимости животных.

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Бизнес
Новости

Компания Игоря Чайки создаст в Москве новый бизнес под Мосгортранс и РЖД

Ведомости
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«Бетэлтранс» (БЭТ) и немецкий концерн Vossloh AG планируют в этом году наладить в Москве совместное производство стрелочных переводов для трамвайных путей и потребностей РЖД, пишет Forbes со ссылкой на презентацию компаний. Информацию о планах по созданию совместного предприятия (СП) изданию подтвердил совладелец БЭТ Игорь Чайка.

Сейчас инвесторы выбирают площадку под производство в Москве. Оно обойдется в 3,5 млрд руб. Первую очередь завода планируют запустить к 2021 г., большую часть суммы (70–80%) обеспечат банки, остальное вложат партнеры. БЭТ и Vossloh будут владеть СП в пропорции 50 на 50, рассказал Чайка.

Большинство сходов с рельсов трамваев в столице (50 в 2018 г.) происходит из-за старых советских стрелок, отмечается в презентации. По установленным в Москве стрелкам разрешено проезжать с максимальной скоростью 5 км/ч. Продукция СП увеличит среднюю скорость движения трамваев по стрелкам в 4 раза, срок их службы и снизит затраты на обслуживание на 20%, говорится в презентации. Основным потребителем продукции станет Мосгортранс.

В Мосгортрансе сообщили, что действительно планируют обновить стрелочные переводы, однако сроки еще не определены. Сейчас на улицах Москвы около 500 стрелочных переводов и большую часть из них Мосгортранс собирается заменить. В 2019 г. Мосгортранс планирует обновить более 30 км путей. В 2018–2022 гг. на развитие трамвайной инфраструктуры Москва собирается потратить 23 млрд руб., говорится в столичной инвестпрограмме. На часть этих денег и претендует компания Чайки, пишет Forbes.

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Финансы
Новости

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума

Ведомости
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Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд. Brent торгуется выше психологически важной отметки в $70 за баррель. По итогам минувшей недели котировки этой марки выросли на 4,1%, сообщает Bloomberg.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах Лондонской биржи к 9.45 мск подорожали на 0,52% до $70,72 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи поднялись в цене на 0,48% до $63,38 за баррель. С начала года Brent подорожала на 30,7%, WTI – на 39%.

Как отмечает Bloomberg, мировые цены на нефть растут на фоне эскалации военного конфликта в Ливии. Перебои с поставками ливийской нефти увеличивают риски поставок из Ирана и Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции США. Нет никаких признаков ослабления военного конфликта в Ливии, сейчас бои идут южнее ливийской столицы Триполи – вдали от большинства основных нефтяных портов и месторождений страны. На западе Ливии находится экспортный терминал Эз-Завия и нефтеперерабатывающие заводы, на которые нефть поступает с крупнейшего в стране месторождения Эль-Шарара.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти

Ведомости
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Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта. Выяснилось, что к закону о неуважении к власти отрицательно относятся 52% респондентов, тогда как 39% одобряют принятую норму. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном 21–27 марта, пишет РБК со ссылкой на его результаты. Закон о штрафах за распространение недостоверных новостей, напротив, одобрили 55% респондентов, еще 35% высказались против.

Такую разницу в восприятии похожих норм социологи объясняют тем, что закон о фейковых новостях воспринимается «как защита от потока новостей». При этом «на власть у людей аллергия» и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики, отмечает социолог «Левада-центра» Денис Волков. В то же время 64% опрошенных полагают, что оба закона призваны не допустить критики власти. Лишь 23% респондентов уверены, что эти нормы нужны, чтобы обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

При этом подавляющее число опрошенных мало что знают о принятых законах. О неплохой информированности в вопросе заявили лишь 18% респондентов, еще около 40% признали, что их компетенция находится на уровне «что-то слышали». Впервые о принятых нормах услышал еще 41% опрошенных. Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил это тем, что дискуссия вокруг законопроектов была закрытой. К тому же «политика» вызывает отчуждение у людей, интерес к ней отсутствует у 75–85% россиян.

Большинство из тех, кто высказался в поддержку принятых законов, относятся к социально незащищенным слоям населения. Речь идет о пенсионерах, необеспеченных, малообразованных и провинциальных людях, которые видят во власти гарантию благополучия, поясняет Гудков.

Оба закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной активности, приводит издание мнения экс-сотрудника администрации президента и политолога Андрея Колядина. В противном случае достаточно было бы норм действующего Уголовного кодекса.

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Технологии
Новости

IT-компании могут включить в перечень системообразующих предприятий

Ведомости
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Организация «Деловая Россия» предложила включить в перечень системообразующих предприятий высокотехнологичные компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, направленного «Деловой Россией» в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции. Всего в перечень системообразующих предприятий предлагается включить 19 компаний, среди них Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», розничная сеть DNS, Group-IB, IT-поставщик Softline, производитель лекарств «Р-фарм», сеть медицинских клиник «Медси», группа «Р-фарм» (принадлежит президенту «Деловой России» Алексею Репику), производитель кровельных материалов «Технониколь», разработчик систем безопасности «Аргус-спектр».

Включение в список системообразующих предприятий позволит компаниям претендовать на льготные кредиты в обмен на обязательства по экспорту. На данный момент IT-компании уже пользуются льготами при экспорте, а включение в перечень будет для них скорее символом признания вклада в экономику, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Сейчас к системообразующим предприятиям относят около 200 крупнейших организаций из различных сфер экономики.

Президент «Деловой России» Алексей Репик рассказал газете, что организация уже обсуждала расширение списка системообразующих предприятий с Минэкономразвития и Минпромторгом. Ведомства не были против этой идеи и попросили подготовить предложение, уточнил он. По его словам, компании, входящие в «Деловую Россию», выбирались исходя из амбиций в плане экспорта и по значимости для экономики предприятий. С отобранными на включение в список компаниями этот вопрос не обсуждался, сказал Репик.

Бизнес
Новости

«Алроса» будет продавать крупные бриллианты частным клиентам банков

Ведомости
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Алмазодобывающая компания «Алроса» разработала программу продажи бриллиантов частным клиентам крупных российских банков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на советника президента компании Елену Суховееву. Программа касается бриллиантов массой более 3 карат, а также уникальных камней – бесцветных, массой более 20 карат – и бриллиантов фантазийных цветов. Их стоимость может варьироваться от десятков тысяч до $1 млн. В продажах будут участвовать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

«Алроса» таким образом рассчитывает оценить перспективу нового канала продаж и специфику работы с частными клиентами, пояснила Суховеева. Камни реализуются на специализированных площадках, которые могут предоставить, в частности, специальные условия налогообложения, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Он считает, что «Алроса» пытается расширить каналы сбыта алмазов и бриллиантов. С конца 2017 г. компания по всему миру проводит аукционы по продаже крупных алмазов – более 10,8 карата. В прошлом году так были проданы алмазы почти на $463 млн. Выручка по проданным на аукционах крупным и уникальным бриллиантам была значительно меньше.

Банки рассматривают покупку бриллиантов от «Алросы» как потенциальную часть инвестпортфеля, поясняет руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. У российских ультрасостоятельных граждан с капиталом более $30 млн есть постоянный спрос на неоправленные драгоценные камни и изделия из них, отмечает руководитель Private Banking Сбербанка Евгения Тюрикова. По оценке Knight Frank, в 2017 г. в России насчитывалось около 3000 россиян с состоянием свыше $50 млн. Однако большинство знаковых сделок заключается за пределами России – в специальных налоговых зонах, уточняет Тюрикова.

У бриллиантовых инвестиций есть свои плюсы и особенности. В числе преимуществ – «слабая корреляция с другими формами инвестиций, отсутствие регистрации владения и передачи актива, эффективный способ передачи благосостояния», говорит Брейтенбихер. Тюрикова указывает, что таким активом «эмоционально приятно владеть». Бриллианты и ювелирные украшения приносят больший доход, чем другие люксовые активы, считает Суховеева. Многократный рост стоимости цветных бриллиантов пришелся на 2009–2014 гг., но в последние пять лет он замедлился, отмечает Fancy Color Research Foundation. К специфике подобных инвестиций относится сложность оценки. Если цена золота определяется по двум параметрам – весу и чистоте, то бриллиант – минимум по четырем. К ним относятся цвет, чистота, огранка и вес, поясняет директор по стратегическому развитию УК «Альфа-капитал» Вадим Логинов. К тому же крупные бриллианты не являются ликвидным товаром, найти на них покупателя непросто и такие инвестиции следует рассматривать на длительный срок, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

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Политика
Новости

Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионы

Ведомости
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Сотрудники ГИБДД ранжировали регионы по числу жертв ДТП в 2018 г. Лидером списка оказался Краснодарский край, где погибло 1053 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства. За ним следует Московская область – 938 человек, Ростовская область – 554 погибших, Башкирия – 550 и Москва – 465. Также в десятку вошли Воронежская область (443 погибших), Ставрополье (439), Ленинградская область (438), Челябинская область (410) и Нижегородская область (386).

В списке регионов, лидирующих по числу пострадавших в ДТП, на первом месте значится Москва – 10 469 человек, за ней Краснодарский край – 8675, Санкт-Петербург – 7693, Подмосковье – 7259 и Нижегородская область – 7021.

Самыми безопасными для водителей оказались Чукотка с двумя погибшими в ДТП и Ненецкий АО с тремя жертвами аварий. Также в рейтинге безопасных регионов оказались Магаданская область – 30 погибших, Еврейская автономная область – 32, Республика Алтай – 36, Ямало-ненецкий АО – 45, Камчатский край – 49, Ингушетия – 60, Костромская область – 64, а также Хакасия – 65.

Всего в 2018 г., по данным Госавтоинспекции, в ДТП на российских дорогах погибло 18 214 человек, пострадало 214 853 человека. В 2017 г. ГИБДД прогнозировала резкий рост погибших в ДТП после 2018 г. из-за старения водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизации населения на фоне сохранения проблем в экономике и ряда других факторов. По данным ГИБДД, ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий.

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