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Сечин раскритиковал меры правительства по компенсации потерь нефтяников

Меры, принятые правительством по итогам совещания 26 марта под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями, говорится в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс». При этом именно нефтяные компании несут потери от сдерживания цен на моторные топлива и нерыночного регулирования внутреннего рынка, отмечает Сечин в письме. С мая прошлого года фактически ведется ручное нерыночное регулирование цен, правительству предлагают все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности, говорится в письме. Эти предложения создают системные риски для функционирования нефтяной отрасли, что, «по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов», утверждает Сечин в письме.

В конце марта правительство приняло решение продлить до июля срок действия соглашений с нефтяными компаниями по сдерживанию цен на топливо. Розничные цены на топливо были заморожены и скорректированы только на рост НДС, а мелкооптовые цены снизились на 5–16%. При этом существенно выросли сопутствующие затраты на производство и на 50% увеличились акцизы на топливо. В результате таких мер нефтяная отрасль фактически субсидирует смежные отрасли экономики, говорится в письме.

«Роснефть» оценивает потери от замораживания цен, увеличения акцизов, эффекта завершения большого налогового маневра и некорректной настройки механизма демпфера с мая 2018 г. более чем в 75 млрд руб. В случае продления соглашения потери компании будут составлять 30 млрд руб. в квартал, пишет Сечин. При этом, по его словам, компенсационные механизмы так и не заработали.

Сейчас внутренний рынок топлива сбалансирован и дает возможность перехода к рыночным механизмам регулирования, указывает Сечин. Он предлагает с мая обязать недропользователей перерабатывать нефть на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России. Правительство одобрило эту меру еще в сентябре, но профильные ведомства заявляли о сложности ее администрирования.

Представитель Козака не стал комментировать письмо Сечина. В пресс-службе «Роснефти» агентству заявили, что компания не комментирует рабочую переписку. На прошлой неделе Козак объявил о продлении соглашения о стабилизации рынка топлива до июля. «В этом году нам надо уйти от ручного управления. Нам надо уже в ближайшее время с учетом демпфера сделать самонастраивающийся механизм», – заявил Козак. Отдельных дополнительных соглашений с компаниями подписано не было, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к двум нефтеперерабатывающим компаниям. По их информации, был подписан протокол совещания у Козака от прошлого вторника, 26 марта.