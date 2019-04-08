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Дмитриев: Окончание ограничения добычи ОПЕК+ не значит окончание сделки

В июне ОПЕК+ может отказаться от сокращения добычи нефти в сравнении с октябрем 2018 г. и даже начать увеличивать добычу, следует из заявления гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева на пленарной сессии форума «Россия – Арабский мир». «При этом данное решение не будет означать выхода из сделки», – отметил он.

По его словам, решение будет совместным, это подтверждает именно процесс координации между участниками. «В зависимости от ситуации важно не только совместно сокращать объемы добычи, но и иногда наращивать их», – подчеркнул Дмитриев.

В начале декабря 2019 г. участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК договорились с 2019 г. на полгода снизить добычу нефти на 1,2 млн барр./сутки. Россия сократит добычу на 228 000 барр./сутки, но исполнит свои обязательства к маю этого года. Среднее сокращение добычи нефти в России в апреле по отношению к октябрю составляет 200 000 барр./сутки.

Но не все верят в то, что соглашение о сокращении добычи хорошая идея – соглашение стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли, писал в конце 2018 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину. Доля российской нефти на мировом рынке падает, отмечал Сечин. В 1990 г. она составляла 16,3%, а сейчас – 12%, уточнял он. С 2007 г. добыча нефти в России выросла лишь на 10%, тогда как в США, Бразилии и Ираке – на 87, 50 и 111% соответственно. При этом потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, перестраивают логистические цепочки.