Bloomberg узнал о возможной продаже косметического бренда Foreo за $1 млрд

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Мединский положительно отнесся к решению отпустить Серебренникова под подписку

Министр культуры Владимир Мединский положительно относится к тому, что режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, домашний арест при нарушениях экономического характера, вне зависимости от связей со сферой культуры, всегда казался министерству избыточным. Он обратил внимание на то, что 8 апреля вынесен не приговор, а решение по мере пресечения. «Но изменение меры пресечения, – продолжил министр, – это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему».

Ранее 8 апреля Мосгорсуд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста. Такое же решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов дела – бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

До этого все они содержались под домашним арестом, Серебренников находился под ним больше полутора лет – с 23 августа 2017 г. Еще один фигурант дела, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, находился под стражей с июня 2017 по май 2018 г., но в настоящее время также под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн и 214 млн руб., полученных в 2011–2014 гг. «Седьмой студией» на проект «Платформа». Не признали вину все фигуранты дела за исключением одного – бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой: она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела, признала вину и заключила досудебное соглашение.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста