Bloomberg узнал о возможной продаже косметического бренда Foreo за $1 млрд
Шведская косметическая компания Foreo AB ведет переговоры с консультантами о возможной продаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания может быть продана за $1 млрд, в число претендентов войдут частные инвесткомпании.
Переговоры находятся на ранней стадии, и компания все еще может отказаться от продажи, отмечают собеседники агентства. Представитель компании не ответил на запрос Bloomberg.
Foreo была основана в 2013 г. Компания производит электрические зубные щетки, средства для умывания и ухода за кожей лица. Foreo стала известна после выпуска электронных щеток Luna для очищения и массажа лица.