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Бизнес
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«Новатэк» ответил на сообщение о потерях бюджета из-за «Ямал СПГ»

Ведомости
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«Новатэк» считает необоснованными заявления о вытеснении трубопроводного газа «Газпрома» сжиженным природным газом с «Ямал СПГ» на рынке Северо-Западной Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Новатэка».

По оценкам «Газпрома», российский бюджет недополучал около 30 млрд руб. из-за вытеснения ямальским СПГ российского трубопроводного газа, передавал «Интерфакс» со ссылкой на письмо зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова. В компании также подсчитали, что из 7,6 млн т продукции «Ямал СПГ» в 2018 г. 4,9 млн т пошло на европейский рынок, а из них примерно 80% – в Бельгию, Францию, Нидерланды, Великобританию, куда традиционно поставляет газ «Газпром», уточняет агентство.

«Новатэк» назвал эти заявления необоснованными, отметив, что 96% сжиженного газа с «Ямал СПГ» законтрактовано на поставку в Азию, Испанию, а также на условиях FOB (доставка на борт судна) на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки. «Не вызывает сомнения приоритетность поставок трубопроводного газа на существующие рынки и их возможного увеличения в рамках транспортных трубопроводных мощностей», – подчеркнули в компании.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому». Последняя линия завода была запущена в ноябре прошлого года. Общая стоимость строительства – около $27 млрд. Мощность завода – 16,5 млн т СПГ в год (около 23 млрд куб. м). Еще один крупный СПГ-проект в России – «Сахалин-2», управляемый консорциумом в составе «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi. Его мощность – 9,6 млн т сжиженного газа в год. Кроме того, на 2023 г. запланирован пуск первой линии еще одного проекта «Новатэка» – «Арктик СПГ – 2». Проектная мощность проекта пока определена в районе 19,8 млн т.

Как отгружали первую партию сжиженного газа с «Ямала СПГ»

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о возможной продаже косметического бренда Foreo за $1 млрд

Ведомости
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Шведская косметическая компания Foreo AB ведет переговоры с консультантами о возможной продаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания может быть продана за $1 млрд, в число претендентов войдут частные инвесткомпании.

Переговоры находятся на ранней стадии, и компания все еще может отказаться от продажи, отмечают собеседники агентства. Представитель компании не ответил на запрос Bloomberg.

Foreo была основана в 2013 г. Компания производит электрические зубные щетки, средства для умывания и ухода за кожей лица. Foreo стала известна после выпуска электронных щеток Luna для очищения и массажа лица.

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Политика
Новости

Трамп уволил руководителя Секретной службы США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сменил руководителя Секретной службы США (это федеральное агентство США, которое находится в подчинении министерства внутренней безопасности). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Вместо Рэндольфа Аллеса, ставшего руководителем службы в апреле 2017 г., пост займет Джеймс Мюррей. Он вступит в должность в мае, отметила Сандерс.

По данным источников Associated Press, смена руководителя службы связано с «личным конфликтом» внутри нее, но подробности издание не приводит. Мюррей – действующий сотрудник Секретной службы, в то время как Аллес был первый за 100 лет руководитель службы, который не являлся выходцем из ее рядов.

В функции Секретной службы входит охрана лидеров, а также защита финансовой и критической инфраструктуры в США.

В ночь на 8 апреля по московскому времени Трамп сменил руководителя министерства внутренней безопасности США. Вместо Кирстен Нильсен временно исполняющим обязанности был назначен комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.

Политика
Новости

Мединский положительно отнесся к решению отпустить Серебренникова под подписку

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский положительно относится к тому, что режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, домашний арест при нарушениях экономического характера, вне зависимости от связей со сферой культуры, всегда казался министерству избыточным. Он обратил внимание на то, что 8 апреля вынесен не приговор, а решение по мере пресечения. «Но изменение меры пресечения, – продолжил министр, – это очень хорошо, поскольку это уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему».

Ранее 8 апреля Мосгорсуд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста. Такое же решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов дела – бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум.

До этого все они содержались под домашним арестом, Серебренников находился под ним больше полутора лет – с 23 августа 2017 г. Еще один фигурант дела, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, находился под стражей с июня 2017 по май 2018 г., но в настоящее время также под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн и 214 млн руб., полученных в 2011–2014 гг. «Седьмой студией» на проект «Платформа». Не признали вину все фигуранты дела за исключением одного – бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой: она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела, признала вину и заключила досудебное соглашение.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

Политика
Новости

Путин: введение безвизового режима с Турцией возможно после решения ситуации в Сирии

Ведомости
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Введение полного безвизового режима между Россией и Турцией зависит от обстановки в регионе и связано в том числе с решением сирийской проблемы, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Здесь наши специальные службы между собой должны выработать определенные параметры работы, и эта работа идет», – добавил Путин. Он добавил, что Москва ценит внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян. Стороны планируют продолжать работу по упрощению визового режима, добавил Путин.

По его словам, в ближайшее время Россия и Турция примут решение об отмене виз для профессиональных водителей и уже «фактически договорились» о безвизовом режиме для всех владельцев служебных паспортов в Турции. «А по турецким правилам владельцев таких паспортов в Турции в три раза больше, чем в России», – отметил российский президент.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции в январе 2016 г. после того, как осенью 2015 г. российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС на турецко-сирийской границе. Россияне могут въезжать в Турцию без визы на срок до 60 дней.

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Политика
Новости

Медведев сменил руководителя Роструда

Ведомости
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Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Должность руководителя Роструда в соответствии с другим распоряжением кабинета министров занял Иванков Михаил. До этого – с 2013 г. – он был заместителем руководителя службы.

Вуколов родился в 1969 г. С 2001 по 2008 г. работал на различных должностях в аппарате правительства, в том числе с 2004 г. – директором департамента государственного управления и местного самоуправления правительства. Должность руководителя Роструда занял в 2013 г.

Политика
Новости

Путин впервые ответил на признание Трампом Голанских высот частью Израиля

Ведомости
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Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что позиция Россия по этому вопросу «изложена в заявлении МИД России». МИД 25 марта обвинил США в пренебрежении нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН.

21 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Голанские высоты надо признать израильскими. Спустя четыре дня, 25 марта, он подписал соответствующий документ.

Его заявление на этот счет ранее комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что «сама по себе такая идея не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот». Арабские страны заявили, что решение Трампа «ничтожно по форме и по существу».

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют две страны – Израиль и Сирия. До 1967 г. они входили в состав Сирии, а после две трети перешли Израилю. В 1981 г. израильские власти приняли закон, по которому юрисдикция страны распространялась на всю территорию. Против этого выступил Совбез ООН, членом которого является Россия.

Технологии
Новости

ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Ведомости
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Российское подразделение Samsung – «Самсунг электроникс рус» – координировало свою деятельность при продажах смартфонов и планшетов в России. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверок, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение дела отложено на 22 апреля, уточнили в ФАС.

В 2018 г. ФАС провела внеплановую выездную проверку российской «дочки» Samsung и пришла к выводу, что та координирует деятельность ритейлеров, которые продают технику компании. По мнению ведомства, таким образом компания поддерживает единую цену на отдельные линейки смартфонов и планшетов и нарушает ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в 5 млн руб.

Антимонопольная служба неоднократно выявляла нарушения законодательства на российском рынке смартфонов – в частности, со стороны Apple и LG. В 2017 г. ФАС оштрафовала российскую «дочку» Apple «Эппл рус» на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 5-го и 6-го поколений. В начале 2018 г. ведомство обвинило в таком же нарушении «дочку» LG «ЛГ электроникс рус» и оштрафовало компанию на 2,5 млн руб.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон Samsung

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Бизнес
Новости

Президентом корпорации «Иркут» назначен чиновник из Минпромторга

Ведомости
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Новым президентом корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) будет директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Равиль Хакимов. За это решение проголосовал совет директоров «Иркута», говорится в ее раскрытии.

Хакимова избрали президентом до апреля 2022 г., уточняется в сообщении.

С 2017 г. президентом «Иркута» по совместительству является президент ОАК Юрий Слюсарь. Его последний день на должности президента «Иркута» – 9 апреля. О том, что Хакимов сменит Слюсаря в «Иркуте», рассказывали «Ведомостям» источники.

«Иркут» – один из двух крупнейших субхолдингов ОАК, выпускает истребители Су-30 и сертифицирует гражданский среднемагистральный лайнер МС-21. На базе корпорации ОАК создаст холдинг гражданского самолетостроения, присоединив к нему «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает ближнемагистральный самолет SSJ100) и несколько других компаний гражданской тематики, рассказывал «Ведомостям» Слюсарь.

Как выглядит самолет МС-21

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания

Ведомости
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«Азбука вкуса» отказалась от касс самообслуживания в своих супермаркетах. Об этом сообщил vc.ru представитель сети Андрей Голубков.

По его словам, это связано с изменением в организации движения транспорта и работой парковок около супермаркетов, из-за чего изменился покупательский трафик. К примеру, сказал он, где-то парковка закрылась и торговая точка начала работать в формате магазина «у дома». В итоге, добавил Голубков, кассы самообслуживания остались востребованы только в одном из четырех магазинов, а затраты на их обслуживание были высокими.

Цена обслуживания таких касс, стоимость доработок и необходимость иметь отдельный обслуживающий персонал не соответствовали их вкладу в сервисную составляющую, констатировал Голубков.

О запуске касс самообслуживания в одном из супермаркетов «Азбука вкуса» объявила в декабре 2014 г. Впоследствии они появились в четырех супермаркетах Москвы.

Цену за установку касс самообслуживания сеть на раскрывает. Выручка сети по итогам 2017 финансового года составила 53,5 млрд руб. Всего сеть насчитывает 170 магазинов разных форматов, из которых 104 – супермаркеты.

Кассы самообслуживания в настоящее время есть во многих крупных сетях. В частности, в «Ашане», «Перекрестке», «Ленте».

Политика
Новости

Медведев назначил компенсации по 400 000 рублей тяжело пострадавшим в «Зимней вишне»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев распорядился выплатить единовременное пособие в размере 400 000 руб. пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В частности, пособие получат те, чьему здоровью был нанесен тяжкий вред.

Списки пострадавших, получивших в результате пожара тяжкий вред, должна предоставить коллегия администрации Кемеровской области, говорится в документе.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел больше года назад – 25 марта 2018 г. В нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ранее родственники погибших получили по 6,15 млн руб. – по 1 млн из федерального и областного бюджетов, 3 млн руб. – от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова, по 1,15 млн руб. перечислило региональное отделение Российского красного креста. В июле совет народных депутатов Кемеровской области принял закон, согласно которому родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» выплатят дополнительно по 2 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 – родственники погибших в пожаре, уточняет «Интерфакс».

Годовщина пожара в «Зимней вишне». Жители Кемерова несут цветы к месту трагедии

Экономика
Новости

Цена нефти Brent превысила отметку в $71 впервые с ноября

Ведомости
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Цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с 12 ноября 2018 г. превысила отметку в 71$ за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 18:35 мск цена на максимуме достигала $71,02. При этом стоимость Brent продолжает расти: в 18:52 она составляла уже 71,08$.

Доллар по состоянию на 18:35 мск падал ниже 65 руб. и составлял 64,97 руб. Позже, однако, он отыграл назад и вырос до 65,04 руб.

Как пишет Bloomberg, рост цен связан с эскалацией конфликта в Ливии, которая является страной – участницей ОПЕК и крупным производителем нефти.

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