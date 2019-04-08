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«Новатэк» ответил на сообщение о потерях бюджета из-за «Ямал СПГ»

«Новатэк» считает необоснованными заявления о вытеснении трубопроводного газа «Газпрома» сжиженным природным газом с «Ямал СПГ» на рынке Северо-Западной Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение «Новатэка».

По оценкам «Газпрома», российский бюджет недополучал около 30 млрд руб. из-за вытеснения ямальским СПГ российского трубопроводного газа, передавал «Интерфакс» со ссылкой на письмо зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова. В компании также подсчитали, что из 7,6 млн т продукции «Ямал СПГ» в 2018 г. 4,9 млн т пошло на европейский рынок, а из них примерно 80% – в Бельгию, Францию, Нидерланды, Великобританию, куда традиционно поставляет газ «Газпром», уточняет агентство.

«Новатэк» назвал эти заявления необоснованными, отметив, что 96% сжиженного газа с «Ямал СПГ» законтрактовано на поставку в Азию, Испанию, а также на условиях FOB (доставка на борт судна) на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки. «Не вызывает сомнения приоритетность поставок трубопроводного газа на существующие рынки и их возможного увеличения в рамках транспортных трубопроводных мощностей», – подчеркнули в компании.

«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому». Последняя линия завода была запущена в ноябре прошлого года. Общая стоимость строительства – около $27 млрд. Мощность завода – 16,5 млн т СПГ в год (около 23 млрд куб. м). Еще один крупный СПГ-проект в России – «Сахалин-2», управляемый консорциумом в составе «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi. Его мощность – 9,6 млн т сжиженного газа в год. Кроме того, на 2023 г. запланирован пуск первой линии еще одного проекта «Новатэка» – «Арктик СПГ – 2». Проектная мощность проекта пока определена в районе 19,8 млн т.

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