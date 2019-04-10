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Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о крабовых аукционах, который предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ разработал Минсельхоз. Его идея заключается в том, что 50% общего допустимого улова краба будет выставлено на аукционы, в то время как в настоящее время он распределяется на все водные биоресурсы, включая крабов, по историческому принципу – пропорционально добыче в предыдущие годы. По расчетам Росрыболовства, продажа квот на аукционе привлечет в бюджет дополнительно 82 млрд руб.

В законопроекте предлагается закрепить квоты за победителями на срок до 15 лет. Аукционы будут проводиться в электронной форме.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 марта. 4 апреля он был принят в первом чтении, а 9 апреля – во втором.