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Правительство внесло в Госдуму законопроект о крабовых аукционах

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о крабовых аукционах, копия документа размещена на сайте кабинета министров. Документ предусматривает аукционное распределение части квоты на вылов крабов.

«В настоящее время квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе крабов, в основном распределяются по «историческому принципу», который был заложен в начале 2000-х гг. (2003 г.), когда рыночные отношения были еще недостаточно развиты», – отмечается в распоряжении правительства. Продукция из крабов пользуется спросом на международном и российском рынках. Однако федеральный бюджет получает за право пользования этим ресурсом только малую часть, говорится в документе. Сейчас ставки сбора за различные виды крабов составляют от 8000 до 35 000 руб. за тонну. При этом многие компании при уплате сборов пользуются льготной ставкой в размере 15% от установленной, уточняется в распоряжении.

«Законопроектом предлагается введение нового вида квот – квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для промышленного и прибрежного рыболовства... Такие квоты будут распределяться между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона», – поясняется в документе. Доли квоты добычи крабов в инвестцелях будут предоставляться на 10 лет.

В свою очередь парламент Камчатского края выступает против законопроекта. По мнению камчатских депутатов, аукционное распределение квоты снизит возможности развития предприятий по добыче краба, сократятся налоговые поступления в бюджет края.

Законопроект был разработан Минсельхозом и направлен в правительство в начале февраля. В августе прошлого года премьер Дмитрий Медведев поручил выставлять 50% квот на добычу краба, ранее распределявшихся по «историческому принципу», на электронные аукционы.