Медведев поручил выставить половину крабовых квот на аукционы
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Премьер Дмитрий Медведев поручил выставлять 50% объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по «историческому принципу», на электронные аукционы, следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте правительства. По такому принципу квоты должны быть распределены в 2018-2019 гг. для «создания условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников», указано в документе.
Дискуссия о необходимости проведения аукционов по распределению квот на краба ведется с осени 2017 г. В ноябре прошлого года стало известно о письме президенту России Владимиру Путину с предложением заменить исторический принцип аукционами. Отправитель не был указан, но участники рынка связывали его с Русской рыбопромышленной компанией Глеба Франка (ему принадлежит 89,95% долей в компании, согласно ЕГРЮЛ). Франк - зять миллиардера Геннадия Тимченко. Русская рыбопромышленная компания вышла на этот рынок сравнительно недавно, потратив в мае 2017 г. на крабовые квоты рекордные 10 млрд руб.
Росрыболовство подсчитало выгоду от проведения крабовых аукционов: бюджет сможет получить от 80 до 200 млрд руб. в случае проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, сообщал в интервью ТАСС в мае замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}