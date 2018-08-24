Медведев поручил выставить половину крабовых квот на аукционы

Это позволит выйти на рынок новым участникам, но ударит по нынешним

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Дискуссия о необходимости проведения аукционов по распределению квот на краба ведется с осени 2017 г. Юрий Смитюк / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев поручил выставлять 50% объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по «историческому принципу», на электронные аукционы, следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте правительства. По такому принципу квоты должны быть распределены в 2018-2019 гг. для «создания условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников», указано в документе.

Дискуссия о необходимости проведения аукционов по распределению квот на краба ведется с осени 2017 г. В ноябре прошлого года стало известно о письме президенту России Владимиру Путину с предложением заменить исторический принцип аукционами. Отправитель не был указан, но участники рынка связывали его с Русской рыбопромышленной компанией Глеба Франка (ему принадлежит 89,95% долей в компании, согласно ЕГРЮЛ). Франк - зять миллиардера Геннадия Тимченко. Русская рыбопромышленная компания вышла на этот рынок сравнительно недавно, потратив в мае 2017 г. на крабовые квоты рекордные 10 млрд руб.

Росрыболовство подсчитало выгоду от проведения крабовых аукционов: бюджет сможет получить от 80 до 200 млрд руб. в случае проведения аукционов по распределению квот на добычу крабов, сообщал в интервью ТАСС в мае замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.