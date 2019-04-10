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Мантуров назвал число заявок на покупку автомобилей Aurus

На покупку автомобилей Aurus поступило более 500 заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Сначала ведомство намерено удовлетворить спрос на внутреннем рынке, а после запуска серийного производства на мощности Sollers в Елабуге (Татарстан) выйти на внешние рынки. Запуск серийного производства запланирован на 2021 г.

«Причем основной акцент мы будем делать даже не на седанах, а на класс SUV – внедорожник, который у нас весной будет уже продемонстрирован, и рассчитываем на большой интерес покупателей к этому автомобилю», – рассказал Мантуров. По его словам, прототип внедорожника Aurus Komendant будет готов до конца апреля.

Автомобили Aurus (проект «Кортеж») мелкими сериями выпускает ФГУП «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НАМИ) по заказу Минпромторга. На их создание из бюджета потратили более 12 млрд руб. В составе семейства предусмотрены лимузины, седаны, минивэны и SUV (внедорожник). Мантуров ранее говорил, что названия автомобилей будут соответствовать названиям башен Кремля: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Изначально проект был нацелен на создание автомобиля для президента. Владимир Путин впервые проехал на лимузине Aurus в день инаугурации на этот пост в Москве в мае 2018 г. В апреле этого года на Aurus пересел Мантуров: министр приехал на автомобиле бренда на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье. В декабре 2018 г. дилер люксовых автомобильных брендов «Авилон» начал принимать авансы от потенциальных покупателей автомобилей Aurus. Размер аванса – 1,5 млн руб. за машину.

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