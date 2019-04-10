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Ozon запустил платформу для инвестирования средств физических лиц в поставщиков

Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил платформу Ozon.Invest, с помощью которой физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса. Сервис с декабря прошлого года работал в тестовом режиме. Инвестиции оформляются как предоставление денежных средств компаниям по договору займа (p2b-кредитование).

Как сообщается на сайте Ozon.Invest, пользователи могут вложить средства в развитие поставщиков онлайн-ритейлера. Максимальный срок вложений – полгода, минимальная сумма – 10 000 руб. Сервис обещает доходность до 18% годовых. Для того чтобы стать инвестором, необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить анкету, сообщить паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, затем пополнить счет и выбрать пакет для инвестирования. Отслеживать состояние выплат можно онлайн в личном кабинете на сайте.

Подчеркивается, что все заемщики – это проверенные поставщики Ozon, их заявки на заем оцениваются по 200 параметрам. При оценке потенциальных заемщиков компания использует информацию из внутренних систем, например динамику продаж, движение денежных средств, а также выписки из банка, данные Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга, рассказывал «Ведомостям» руководитель подразделения «Цифровые финансы» в Ozon Никита Сайгутин.

На рынке сейчас работает несколько компаний в сфере p2b-кредитования. Такие проекты есть у Альфа-банка, Фонда развития интернет-инициатив, итальянской General Invest. Они отличаются подходом к заемщикам и условиями инвестирования.