Бизнес

Новости

Акционеры Boeing подали иск к компании после крушений самолетов 737 Max

В Окружной суд северного округа штата Иллинойс подан групповой иск к компании Boeing в связи со скандалом вокруг крушения в Индонезии и Эфиопии самолетов модели 737 Max, передает AP. Иск подан от имени акционера Boeing Ричарда Сикса и всех лиц, которые могли понести финансовые потери в результате покупки акций компании с 8 января по 21 марта. Помимо компании ответчиками по иску указаны гендиректор Boeing Деннис Мюленбург и финансовый директор Грегори Смит.

Сикс обвинил корпорацию в сокрытии проблем с безопасностью 737 Max. Руководство Boeing должно было рассказать инвесторам о существующих проблемах еще после случившейся в октябре 2018 г. авиакатастрофы в Индонезии. Вместо этого руководство компании искусственно завышало стоимость акций до максимумов, говоря с оптимизмом о будущих продажах, утверждается в иске. Компания вводила инвесторов в заблуждение, «утверждая, что Boeing 737 Mах самый безопасный самолет», отмечается в иске. После таких заявлений инвесторы покупали акции по «искусственно завышенным ценам», отмечается в заявлении.

В начале марта обыкновенные акции Boeing стоили $440 за бумагу, после авиакатастрофы в Эфиопии их цена упала до $362. Днем 10 апреля акции компании торговались на уровне $369 за бумагу.

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 Max 8 произошла в октябре 2018 г. в Индонезии. Спустя 13 минут после вылета самолет упал в море. На его борту были 189 человек, все они погибли. Вторая авиакатастрофа с лайнером этой модели произошла в марте этого года в Эфиопии — самолет разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов. Возможной причиной считаются неполадки в работе автоматизированной системы, позволяющей пилотам корректировать положение самолетов в воздухе относительно горизонта. В апреле Boeing обновил программное обеспечение самолетов 737 Max, сделав систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами», писала The Wall Street Journal.

Авиакатастрофа в Эфиопии